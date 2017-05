«Problemet i norsk fotball er at folk blir gale og irrasjonelle når de får litt suksess»

Saken oppdateres.

SARPSBORG: – For oss er det det fineste stadionet i Eliteserien, men det er ikke sikkert at alle som kommer hit mener det.

Sarpsborg-trener Geir Bakke og sportssjef Thomas Berntsen har forsynt seg av fiskekakene sultne spillere får servert etter nok en treningsøkt.

De sitter rundt et langbord i rommet som på kampdag har bokstavene «VIP» på døren. Mest av alt minner det om en gammel kantine. Servicen fra damene som serverer er imidlertid upåklagelig.

Sarpsborg stadion er milevis unna å være det mest moderne i norsk toppfotball, men mandag er alle de 5759 billettene solgt. Det betyr den best besøkte kampen i den tradisjonsrike fotballbyen på flere tiår.

Hjemmelaget går inn i serierunden på annenplass. Motstander Rosenborg er de eneste som har sneket seg foran.

Det er ikke bare VIP-fasilitetene og antall seter som skiller hverdagen for de eneste toppdivisjonslagene fra Trøndelag og Østfold.

Mens gjestene ifølge NTB har et budsjett på 161 mill. kr, har hjemmelaget 47,7 mill. kr. Men om sarpingene vinner 1. mai-duellen ute på kunstgresset, er det de som topper eliteserien.

Dugnadstribune

På familiefølelse er det imidlertid vanskelig å konkurrere med sarpingene. Kikker Bakke og Berntsen ut vinduet, ser de den helt nye tribunen på nordre kortside.

Den er betalt og i stor grad satt opp på dugnad av klubbens støttegruppe, og de som styrer A-laget vet å sette pris på det.

– Det betyr titalls millioner kroner for oss hvert år i arbeidskraft det de leverer. Det har vært litt profesjonell hjelp, men de har jobbet vettet av seg, rett og slett. De er litt slitne uken etterpå, så er det å spørre etter et nytt prosjekt og gyve løs. Det er uerstattelig, både for klubbfølelsen og rent økonomisk for at vi skal kunne utvikle oss videre.

– Folk blir gale og irrasjonelle

Trener Bakke mener den mest sentrale suksessfaktoren i den lille klubben er sunn fornuft.

– Alle her har en hjerne som er konstruert sånn at de tenker med sunn fornuft stort sett hele veien. Det er det som er problemet rundt forbi i norsk fotball, folk blir gale og irrasjonelle når de får litt suksess og begynner å få oppmerksomhet i mediene. Tenk bare på hvor mange styrer som er basert på at folk vil synes. Om det da er litt suksess er de villige til å bruke penger de ikke har. Det skjer bare ikke her. Det er skjer ikke!

Han mener Sarpsborg lykkes med å bygge klubb sakte, men sikkert, med litt mer penger hvert år, litt flere seter, litt større stadion.

Intensitet, mengde og kvalitet

Bak det andre målet står det som må være toppdivisjonens minste tribune. Noen få rader med seter strekker seg fra den ene siden til den andre. Der står RBK-supporterne mandag kveld.

Nå håper klubben å få opp en ny tribune sammen med et bygg som tilbyr sårt tiltrengte kvadratmeter til den sportslige satsingen.

Før treningsøktene må de nå legge ut matter i gangen ved inngangspartiet så spillerne kan gjøre de skadeforebyggende øvelsene.

Det hindrer dem imidlertid ikke fra å jobbe. For å kunne henge med i toppen av norsk fotball med begrensede ressurser har de bestemt seg for å prøve å flytte grensene når det gjelder intensitet, mengde og kvalitet i treningsarbeidet.

– Vi har turt å bruke mye tid på spillesekvenser ute på feltet. Vi jobber mye på å ha nok intensitet i treningsarbeidet med sprinter og utholdenhet, som er noe vi har pøst på med. Så har spillerne tålt det. Vi har mye styrketrening som er rettet inn mot den idretten vi driver med, sier trener Bakke.

Nøye i spillerjakten

For å lykkes er de helt avhengige av at spillernes kropper tåler belastningen. Derfor er det en helt sentral del av kartleggingen av potensielle 08-spillere.

Bakke sier dette er hovedmantraet til sportssjef Berntsen.

– Han henter ikke en spiller som ikke har god grunnfysikk, gode holdninger og er veldig trenbar. Det er et godt utgangspunkt for oss trenere, for en spiller som restituerer seg fort kan også trene mer fotball. Jo sterkere, raskere og bedre trent du er, jo raskere går den perioden. Da kan vi også ha høyere intensitet og lengre økter, og laget bedre, sier Bakke.

Sarpsborg-duoen mener dette er måten fotballfysikken kommer til å utvikle seg i årene som kommer. Om ikke spillerne løper så mye lenger i kilometer i løpet av kampene, så kommer det til å gå hurtigere og spillerne vil sprinte mye mer enn i dag.

Det preger rekrutteringen til A-laget og arbeidet i utviklingsavdelingen.

– Jeg skal ikke si hva resten av Fotball-Norge bør gjøre, men vi har iallfall funnet ut at det er noe vi kan henge med på, sier Berntsen.

Han og Bakke forteller om aha-opplevelsen de fikk 3. oktober 2015. Da ble laget løpt i senk av Strømsgodset og tapte 1–6.

– Det kan godt hende at vi taper like mye igjen, men vi gjør det ikke fordi vi blir løpt i senk. Det kan du bare glemme! slår de fast.

Skal ta større sjanser

Bakke mener det er altfor tidlig å snakke om at mandagens kamp kan definere sesongen. Det er tross alt bare sjette serierunde.

Nytt for året er at de har endret på grunnstilen fra de siste sesongene. Da brukte de mye tid på å straffe inn defensivt slik at motstanderen slapp til med få sjanser og mål.

– Jeg tror vi holdt nullen 13 ganger i fjor. Nå har vi tatt to steg frem, vi slipper frem flere folk og står høyere i banen. Kanskje skal vi tørre å stå igjen med like mange spillere som motstanderen, istedenfor alltid å skulle være i overtall defensivt, sier Bakke.

Til nå har det betalt seg, men Bakke og Berntsen har planlagt en grundig evaluering og pust i bakken når de seks seriekampene i mai er gjennomført.

– Vi har lykkes så langt, for vi har scoret en hel haug med mål. Det er gøy!

Klubb som må selge

Da Berntsen kom til klubben i 2012 sa han at han gledet seg til den dagen da klubben ikke skulle selge spillere. I dag mener han uttalelsen var lite gjennomtenkt.

Nå er det viktig med en tropp som er «salgbar».

– Vi må definitivt selge, og vi vil selge for å bygge ut teamet rundt satsingen vår og legge forholdene enda bedre til rette. Så det er en del av strategien vår.

Han har fått rykte på seg for å være svært treffsikker når han henter spillere, og for å ha god oversikt over markedet i divisjonene under Eliteserien.

At klubben er villig til å selge spillere videre tror de også er viktig for å være attraktive for ambisiøse talenter.

I år er det midtstopper Sigurd Rosted som har fått mange av overskriftene. Den tidligere Kjelsås-spilleren ble ikke hentet av Vålerenga eller Stabæk, men fikk muligheten på øverste nivå i Østfold.

I fjor ble Jakob Glesnes og Kristoffer Tokstad solgt til Strømsgodset for over 8 millioner kroner. Spillersalg er ikke en egen post på budsjettet, dermed gir det et ekstra handlingsrom til å investere i klubbstrukturen.

Vil ha Rosenborg i Europa

Nå er det Rosenborg som gjelder.

Bakke mener det er utrolig viktig at lagene som møter trønderne klarer å være den beste utgaven av seg selv, at de bobler over av tæl, trøkk og glød.

– Det skal være spenning i Eliteserien lengst mulig, det er kjedelig hvis den er avgjort i august. Det er også viktig for at Rosenborg skal få skikkelig sparring hver helg før de skal prøve å komme ut i Europa. Det er norsk fotball tjent med at de klarer.