Profilert fotballdommer vrakes til serieåpningen

Saken oppdateres.

Dommeroppsettet til den første runden i eliteserien er klart. Der står ikke navnet til den profilerte og til tider kontroversielle Edvartsen.

– Jeg har tillit til at dommersjefen til enhver tid setter opp de rette dommerne på de rette kampene til det beste for norsk fotball. Klubbene fortjener alltid de beste dommerne, sier Edvartsen til Dagbladet .

– Jeg har alltid lyst til å dømme kamper. Denne gangen ble åtte av 14 dommere oppsatt. At jeg ikke var en av disse denne gangen, må dommersjefen svare for, og jeg ha respekt for, sier Edvartsen.

Svein-Erik Edvartsen får altså dømme VM-kvalik, men er ikke valgt ut som en av de dommerne som skal dømme 1.runde i Eliteserien neste helg? — Jesper Mathisen (@jespermathisen) March 23, 2017

TV 2-ekspert undrer seg

Dommersjefen i NFF, Terje Hauge, forklarer det slik:

– Dette er en totalvurdering vi har tatt i dommerkomitéen. Vi har falt på de åtte vi har gjort nå. Jeg kan forstå at folk reagerer på at han (Edvartsen) ikke er tatt ut, men dette er gjort etter en helhetsvurdering, sier Hauge til Nettavisen .

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen synes at det er underlig.

«Svein-Erik Edvartsen får altså dømme VM-kvalik, men er ikke valgt ut som en av de dommerne som skal dømme 1.runde i Eliteserien neste helg?», skriver han på Twitter.

Tidligere denne uken ble det klart at Edvartsen skal dømme VM-kvalifiseringskampen mellom Bosnia-Hercegovina og Gibraltar førstkommende lørdag. Dette blir Edvartsens første VM-kvalifiseringskamp som hoveddommer.

Dette er dommeroppsettet for 1. runde, bekreftet av NFF :

Lørdag 1. april:

Kristiansund – Molde: Tom Harald Hagen

Søndag 2. april:

Lillestrøm – Sandefjord: Martin Lundby

Strømsgodset – Haugesund: Ola Hobber Nilsen

Sarpsborg 08 – Sogndal: Espen Eskås

Stabæk – Aalesund: Kai Erik Steen

Tromsø – Brann: Trond Døvle

Rosenborg – Odd: Tore Hansen

Mandag 3. april: