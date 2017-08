Programleder saksøkte TV 2 – nå er hun ferdig i kanalen

Northug drar til Sverige for å finne OL-formen

Saken oppdateres.

Dermed slipper de å gå en runde i retten. Onsdag inngikk partene forlik etter rettsmegling, forteller TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand overfor VG.

Som et resultat av avtalen er Husvik ferdig i TV 2.

27 år gamle Husvik har vært programleder for «FotballXtra» de siste sesongene. Kanalen mistet Eliteserien-rettighetene før denne sesongen, noe som førte til at Husvik i vinter fikk beskjed om at hun ikke fikk beholde jobben sin.

Husvik svarte med å saksøke kanalen for usaklig oppsigelse, men er nå ferdig etter å ha inngått forliket.

– Det ble avholdt en rettsmegling med Husvik i går. Vi ble enige om en avtale om at Husvik slutter i TV 2. Detaljer utover det ønsker vi ikke å gå inn på. Vi er glad for at partene ble enige, og ønsker Husvik lykke til videre, sier Willand i TV 2 til VG.

Ifølge avisen har Husvik sin siste arbeidsdag i kanalen 1. september.

– Jeg er glad for at vi ble enige om en avtale jeg er fornøyd med, sier Husvik til VG.