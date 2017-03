RBK-keeper nærmer seg førstedivisjonsklubb

Saken oppdateres.

LERKENDAL: 17-åringen har hatt tre treninger pluss en treningskamp for førstedivisjonsklubben.

Unggutten har fått et godt inntrykk av Levanger og innrømmer at kamparenaen frister.

– Jeg vil spille på et høyest mulig nivå og bli best mulig. Her i Rosenborg har vi en veldig god treningshverdag, men kamphverdagen min er kanskje ikke helt optimal. Spilletid er viktig for meg og kamparenaen i Levanger frister, sier Faye Lund til Adresseavisen.

Imponerte Levanger-treneren

Like etter søndagens «debut», snakket Adresseavisen med Magnus Powell om nettopp Faye Lund.

– Han har levert siden dag én, så han ser spennende ut, sier svensken.

– Hva tenker du om en 17-åring i førstedivisjonen?

– Jeg tror ikke det blir noe problem for han. Han er moden etter å ha vært lenge i en storklubb. Han er mer forberedt på dette enn noen andre, responderer Powell.

Avgjørelsen må tas snart

Overgangsvinduet stenger på fredag. Per nå har Levanger kun Ola Rygg som frisk keeper. Lloyd Saxton er skadet og mister hele vårsesongen.

Faye Lund har selv vært på RBK-trening mandag.

– Jeg vet ikke når en avgjørelse blir tatt, men det må jo skje i løpet av uken da. Kanskje det har skjedd noe nå mens jeg trente. Jeg vet ikke ennå, sier han videre.

Gode samtaler

Sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, kommenterer som regel ikke spillerlogistikk, men innrømmer overfor Adresseavisen at samtalene med Levanger har vært gode.

– De liker han der borte. Det blir samtaler i løpet av dagen. Vi har noen krav, og de har det samme. Det er en vanlig prosedyre egentlig, men vi har en god dialog, forteller Bjørnebye.

Adresseavisen har ikke lyktes med å få en kommentar fra Powell. Han skriver i en tekstmelding at han er i Oslo og opptatt med programmet «Avspark».

Men sportssjef i Levanger, Andreas Holmberg, var tilgjengelig. Han hadde lite å si om Julian Faye Lund.

– Jeg kommenterer ikke spillerlogistikk.

– Men kan du si om det har vært noe møtevirksomhet rundt han?

– Nei, jeg kommenterer ikke spillerlogistikk, fortsetter han.