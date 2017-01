RBK-Svensson om overgangsvinduet: – Selvsagt spennende

Saken oppdateres.

– Det verste er å sitte med favorittstempelet før de løpetestene. Da må man nesten svare på tiltale. Heldigvis klarte jeg det i år, også, smiler Svensson til Adresseavisen.

Da hadde han vunnet den obligatoriske løpstesten på RBKs første treningsdag – akkurat som i fjor.

– Flere i samme bås

Den testen vant Svensson, etter en romjul med mye trening hjemme på Verdal. Nå er han klar for en ny, tøff oppkjøring med RBK, men er også forberedt dersom det skulle dukke opp et tilbud fra utlandet.

I fjor høst, også etter cupfinalen, har signalet fra Svensson nemlig vært at han nå gjerne reiser ut.

– Det kan ha vært min siste kamp for RBK, men det er ikke sikkert, sa han etter storseieren over Kongsvinger på Ullevaal.

I øyeblikket er 23-åringen med laget til Gran Canaria, og nå medgir høyrebacken at den neste måneden blir ekstra interessant for hans egen del.

– Ja, det er selvsagt litt spennende. Men det er flere RBK-spillere som er i samme bås som meg, mener han – og tenker da på å være aktuelle for utenlandske klubber.

– Attraktive spillere

Da Adresseavisen snakket med Kåre Ingebrigtsen mandag, var det ingenting som tydet på at Svensson var på vei ut i løpet av de aller nærmeste dagene.

Samtidig var Bruttern tydelig på at ting skjer fort i fotball. Og at det derfor kan komme bud på spillerne hans – selv om han aller helst vil beholde samtlige av dem som er i stallen.

– Jeg føler det er livsfarlig å snakke om slikt, for da «smeller det» dagen etter. Jeg skulle gjerne beholdt samtlige, så vet jeg at vi har spillere som er attraktive for andre klubber, sier RBK-treneren.

– Trenger ikke vite alt

Foruten å medgi at vinduet er «spennende», holder imidlertid Svensson kortene tett til brystet hva gjelder egen fremtid.

– Jeg har det kjempebra her, og gleder meg til å treffe guttene på trening hver dag. Det vil ikke være noen nedtur om det ikke skjer noe nå.

– Hva kan du si om eventuelle telefoner fra klubber?

– Generelt kommer jeg ikke til å si så mye om det. Jeg har hodet mitt på Lerkendal, og sover veldig godt om natta. Så er det jo slik at jeg ikke trenger å vite alt som skjer, heller. Jeg overlater det til de som styrer med de tingene, sier han.