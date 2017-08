Midtsjø om overgangen til Nederland: - Det er litt rart

Jakob Ingebrigtsen løper tre ganger på én dag. Se hardkjøret her

Saken oppdateres.

Rosenborg bekrefter på sine nettsider lørdag kveld at Fredrik Midtsjø er klar for AZ.

- Det er litt rart, selvfølgelig. Men dette var en mulighet jeg ikke kunne si nei til, sier midtbanespilleren til RBKs nettsider.

Ifølge Rosenborg var Midtsjø på medisinsk sjekk fredag, før han signerte kontrakten med den nederlandske klubben lørdag. Dermed blir han lagkamerat med kompis og tidligere RBK-back Jonas Svensson.

- Det kommer til å bli artig. Men det er ganske merkelig at vi havner i samme klubb igjen. Men det er positivt for meg at Jonas allerede er der, sier Midtsjø til RBK.no

- Så kommer jeg til å ta vare på alle de gode minnene jeg har fått på Lerkendal, og så er det ikke sikkert det er siste gang jeg spiller for Rosenborg heller.

AZ var tidlig ute med å bekrefte overgangen lørdag, før de fjernet artikkelen fra sine nettsider. Lørdag kveld har de lagt ut en video av Midtsjø i sin nye drakt, men nummer seks på ryggen.

– Midtsjø er en spiller med strålende teknikk, og veldig god løpskapasitet, sier AZ-trener Max Huiberts til klubbens eget nettsted.

24-åringens siste kamp for RBK for denne gang ble dermed 3–2-seieren over Ajax torsdag. Lørdag kunne han se sine nye lagkamerater slå Vitesse 2–1.

Midtsjø vil være til stede på Lerkendal under NM-kvartfinalen søndag, for å si farvel til fansen.

