RBK benker fire førstevalg mot Kristiansund

Saken oppdateres.

Onsdag tapte Rosenborg 0–1 for Celtic i kvalifiseringen til Mesterligaen, noe som knuste drømmene til klubben i deres 100-årsjubileum. To dager senere ble det klart at Ajax blir motstander i Europaliga-omspillet.

Alle forventer seier

Det nederlandske storlaget må slås om trener Kåre Ingebrigtsens menn skal spille gruppespill i Europa i høst.

Her hjemme fortsetter også alvoret i kampen om et nytt seriegull. Nervene til supporterne er neppe på høyde med onsdagens batalje mot Celtic, men med tretten serierunder igjen er det ingen grunn til å hvile på luka Rosenborg har opparbeidet seg.

Fotballferien er slutt og nå forventer hele Trøndelag tre poeng hjemme mot nyopprykkede Kristiansund, som hadde Rosenborg i kne i 3–3-kampen for en drøy måned siden.

Svakere lag

Med fire Europa-kamper i beina og cupkamp mot Jerv på bortebane kommende uke er det kanskje ikke så rart at Bruttern derfor sender utpå et antatt svakere lag lørdag kveld.

Tore Reginiussen ble ikke klar etter å ha pådratt seg en skade i bortekampen mot de skotske mesterne. Yann-Erik de Lanlay er også ute av kamptroppen.

Rosenborg (4–3–3): André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Johan Lædre Bjørdal, Jacob Rasmussen, Alex Gersbach - Mike Jensen, Marius Lundemo, Matthias Vilhjalmsson - Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Milan Jevtovic

Benken: Arild Østbø, Mushaga Bakenga, Anders Ågnes Konradsen, Jørgen Skjelvik, Jonathan Levi, Fredrik Midtsjø, Birger Meling

PS: Tidligere Byåsen-spiller og Rosenborg-junior Christoffer Aasbak starter for Kristiansund. Det gjør også melhusbyggen Torgil Gjertsen, som ble hentet fra Ranheim i sommer.