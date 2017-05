RBK ga fra seg sjansen til å få luke

Bevæpnet politi pågrep to menn på Sunndal

Vålerenga 1–1 Rosenborg

I en runde der alle lagene fra 2.- til 6.plass på tabellen gikk på poengtap hadde Rosenborg atter en mulighet til å sikre seg en liten poengluke i tittelkampen.

Det så de lenge ut til å klare etter at Milan Jevtovic scoret for første gang siden tredje serierunde – og sendte RBK i ledelsen like før pause.

Men Vålerenga presset på for utligning, og fikk som fortjent da Herman Stengel utnyttet slett klareringsspill fra Fredrik Midtsjø og dunket inn utligningen seks minutter før slutt.

Dermed står Rosenborg uten seier på de fire siste seriekampene.

Sterk VIF-åpning

Vålerenga startet best på nasjonalarenaen, og Bård Finne og Christian Grindheim hadde hvert sitt gode forsøk i åpningskvarteret.

Men det tok ikke lang tid før Rosenborg red av den første Vålerenga-offensiven, og det var Milan Jevtovic som fikk kampens første virkelig store mulighet.

Anders Ågnes Konradsen stoppet et Vålerenga-angrep, og Fredrik Midtsjø utnyttet muligheten til å sende en strålende kontringspasning retning Jevtovic. Venstrevingen skar inn i feltet, dro av en mann før han forsøkte å avslutte fra skrått hold.

Avslutningen ble blokkert av Jonathan Tollås Nation, og tv-bildene viste at serberen meget vel i stedet kunne ha lagt ballen ut til fremadstormende Pål André Helland eller Mike Jensen i stedet for å skyte selv.

Tidlige bytter

I en kamp som bølget i den første omgangen var Ghayas Zahid nestemann som var nær ved å sette inn den første scoringen, men André Hansen sto frem med en sterk redning da Vålerenga-angriperen avsluttet godt fra skrått hold etter en halvtimes spill.

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen har sagt at det er på tide å sette på bremsen for de mange skiftene fra kamp til kamp, og mot Vålerenga startet han med sitt antatt sterkeste mannskap.

Derfor var det nok også svært ubeleilig for Ingebrigtsen at både Jørgen Skjelvik og Anders Konradsen begge måtte ut med skade etter 35 minutters spill.

Inn kom Johan Lædre Bjørdal og Marius Lundemo, og det tok ikke mer enn noen sekunder før Lundemo pådro seg det gule kortet for å sabotere en Vålerenga-overgang.

Perle-angrep

Ingen av lagene maktet å kontrollere kampen, men like før pause smalt det plutselig.

Milan Jevtovic fikk ballen på venstresiden og hadde Birger Meling utenfor seg igjen. Men i stedet for å bruke venstrebacken valgte han å ta ballen med seg innover i banen. Der fulgte vingen opp med et effektivt veggspill med Mike Jensen, før han satte bredsiden til og fant nettmaskene nede i lengste hjørne.

VIF-keeper Marcus Sandberg var på ballen med fingertuppene, men maktet ikke å avverge. En scoring på et meget gunstig tidspunkt for Rosenborg.

RBK best

Og det var bortelaget som startet hvassest etter hvilen.

Først var det Jevtovic som tok med seg Jonathan Tollås Nation på en løpetur helt i starten, og etter fem minutter var RBK svært nære 2-0. Jevtovic og Meling kombinerte flott på venstresiden, og backen la flatt inn langs bakken.

Nicklas Bendtner lot ballen passere til Mike Jensen, som var i vesentlig bedre posisjon. Kapteinen fyrte løs på direkten, men Sandberg fikk stoppet avslutningen fra dansken.

Tre minutter senere var den andre dansken på ferde. Pål André Helland fant en for dagen aktiv Jevtovic, som tok ballen ned til Bendtner. Han tverrvendte og skjøt på direkten – like utenfor.

Jevtovic ble for øvrig byttet ut til fordel for Mushaga Bakenga 23 minutter før slutt.

Svak Midtsjø-klarering

Vålerenga, som slett ikke har imponert under Ronny Deilas ledelse, ga imidlertid ikke opp, og spilte seg frem til et par brukbare muligheter midtveis i den andre omgangen. Men det var først seks minutter før slutt de fikk betalt.

Hjemmelaget hadde corner fra høyre, og ballen ble headet inn i feltet. Der bommet Fredrik Midtsjø fullstendig da han skulle klarere, og innbytter Herman Stengel fikk muligheten fra sekstenmeteren. Han hamret til på direkten, og ballen føk inn i målet ved André Hansens høyre stolpe.

Dermed sto det 1-1, noe som slett ikke var ufortjent for Vålerenga.

Ingen av lagene klarte å gjøre noe med det, og dermed endte det uavgjort etter en god fotballkamp på Ullevaal.