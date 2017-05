RBK-heltene diskuterer Adresseavisens topp 100-kåring: – Han skal være sjeleglad for at han er på lista

– Han skal være sjeleglad for at han er på lista

I forbindelse med Rosenborgs 100-årsjubileum har Adresseavisen kåret klubbens 100 beste spillere gjennom alle tider. Nedtellingen nærmer seg toppen av lista med stormskritt og på 13. og 14. plass kommer to helter fra sent 80- og tidlig 90-tall.

Til tross for at han er mestscorende i norske cupfinaler, endte Sørloth på plassen bak Jahn Ivar "Mini" Jakobsen, som fikk være med på – og prege – glamorøse kvelder i Mesterligaen utover 1990-tallet.

– Det er jo bare ett minus og det er at Mini akkurat kom over meg. Det er det jeg har å si. Pluss at jeg var litt penere enn ham på bildet ...

Det sier Sørloth til Adresseavisen etter at abonnenten selv hadde sett seg selv på 14. plass. Den tidligere RBK-angriperen mener han burde kommet over luftbaronen fra Bodø

– Pasningene var ferdigscoret

– Jeg tenker ikke så fryktelig mye på det, men det er jo artig at Mini er løftet opp. Han var en brukbar fotballspiller han og, altså, sier 54-åringen ydmykt.

Svaret fra vingen på plassen over var mindre ydmykt. Mini ønsket ikke å kommentere bildet av Sørloth, som angriperen selv var fornøyd med, men hadde nok å si på det sportslige.

– Det er helt rett at jeg er foran. Han skal være glad for at han var såpass høyt. Jeg har vært lojal mot klubben mens han vaset rundt i Viking. Gøran skal være sjeleglad for at han kommer på lista, spøker Mini.

– Men han har scoret i flere cupfinaler enn deg da ...

– Han fikk stort sett pasningene ferdigscoret, så det var ikke så rart at han scoret. Men selvfølgelig var det en prestasjon av en spiller med "ræva ut" og med ryggen mot mål, å score så mye, sier nordlendingen.

– En ære

Ellers stusser den gamle venstrevingen over at merritløse John Carew – med bare 30 kamper for klubben – er såpass høyt. Selv om RBK-heltene ikke bryr seg så mye om tall, ser selv "luftbaronen" på det som stort å få benkplass på vårt drømmelag.

– Det er selvfølgelig en ære å bli nevnt på denne lista. Jeg forstår ikke alt som vektlegges, men det er jo det artige med fotball. Om jeg er nummer sju, 13 eller 24 er små marginer, sier Mini.

Hvem som skal toppe lista, som presenteres på Lerkendal i forbindelse med 100-årskampen mot Lillestrøm i Eliteserien 20. mai, mener Sørloth det er liten tvil om. Selv om leserne vil avgjøre mye, mener han Adresseavisens jury rett og slett må tre av dersom hans favoritt ikke blir stående på topp.

Skryt til førsteplassen

– Førsteplassen i mitt hode? Det er det bare én som kan være. Det er ingen over, ingen ved siden og egentlig ingen under heller. Han er på en egen pall. Og det er Roar Strand. Det sier seg selv, både i form av meritter og hva han har gjort i Rosenborg-sammenheng. Ingen andre er i nærheten. Det er så bra at det bare er å ta av seg alt man har på seg, skryter Sørloth.

– Roar Strand bør være øverst. Hvis det blir noe annet, har ikke noen i Adressa-sporten jobb lenger, smiler han.

