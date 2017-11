RBK-juniorene hadde NM-gullet i sin hule hånd - så mistet de alt til erkefienden etter straffedrama

I dag leder han RBK-juniorene for siste gang: - Frykter ikke noe spesielt med Molde

Her er trondhjemmernes dom over sjokolade-pepperkaker

- Arbeidet går tregere enn vi så for oss

«Den nye Knerten-filmen gjør lite for å hevne nivået på nyere norsk barnefilm» 3

I dag leder han RBK-juniorene for siste gang: - Frykter ikke noe spesielt med Molde

«Den nye Knerten-filmen gjør lite for å hevne nivået på nyere norsk barnefilm»

Saken oppdateres.

MOLDE - ROSENBORG 2-2 e.o, 5-4 på straffer

Robin Lorentzen, Olaus Skarsem og Erik Nordengen bommet på straffene sine da Molde vant 5–4 på en dramatisk straffesparkkonkurranse i juniorfinalen.

Men det var hele laget som syndet. For den straffekonkurransen burde aldri funnet sted.

Andreas Helmersen og Erik Botheim har banket på døra til A-laget med målsniktendenser. De hadde scoret hvert sitt mål da trønderne ledet 2–0 og finalen mot de regjerende norgesmesterne virket kjørt.

Molde – Rosenborg 2-2 e.o (0-1), 5-4 på straffer Mål: 0-1 Andreas Helmersen (45), 0-2 Erik Botheim (65), 1-2 Elias Mordal (69), 2-2 Martin Ove Roseth (75). Mål straffer: Eman Markovic (1-0), Robin Lorentzen (bom), Thor Olav Moe (bom), Ola Solbakken (1-1), Hermann Svendsen (bom), Filip Brattbakk (1-2), Emil Breivik (2-2), Torbjørn Lysaker Heggem (2-3), Erling Braut Håland (3-3), Olaus Jair Skarsem (bom), Elias Mordal (4-3), Tobias Bjørnebye (4-4), Simen Hagbø (5-4), Erik Nordengen (bom). Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding. Gult kort: Tobias Svendsen, Martin Ove Roseth, Molde, Erik Botheim, Glenn Daniel Walker, Robin Lorentzen, Torbjørn Lysaker Heggem, Rasmus Semundseth Sandberg, Rosenborg. Lagene: Molde (3-5-2): Jonathan Byttingsvik – Martin Ove Roseth (Lars Ranheim fra 106.), Leo Østigard (Emil Breivik fra 46.), Thor Olav Moe – Elias Mordal, Eman Markovic, Hermann Svendsen, Tobias Svendsen (Tobias Hestad fra 91.), Simen Hagbø – Sivert Steinset (Magnus Langset fra 86.), Christian Dahl (Erling Braut Håland fra 46.). Rosenborg (4-3-3): Einar Bergquist (Rasmus Semundseth Sandberg fra 110.) – Robin Lorentzen, Glenn Daniel Walker, Torbjørn Lysaker Heggem, Robert Williams – Vegard Erlien, Olaus Jair Skarsem, Simen Nordskag (Tobias Bjørnebye fra 78.) – Andreas Helmersen (Erik Nordengen fra 72.), Erik Botheim (Filip Brattbakk fra 85.), Ola Solbakken. (©NTB)

Så våknet Molde, dødballene snudde kampen og da gikk det som det gikk i fjor, da romsdalingene vant finalen på straffer mot Vålerenga. Rosenborg-hånda glapp kongepokalen og måtte tørke tårer i stedet.

Molde-spiller skadet - RBK scoret

Kampen var 45 minutter gammel da det endelig skjedde noe på Fornebu. Fjerdedommer hadde akkurat markert for tre minutters tilleggstid i en kjedelig første omgang av juniorenes NM-finale.

Moldes forsvarsspiller og kaptein Leo Skiri Østigård ble liggende nede med en trøkk og måtte åpenbart byttes ut. Men før moldenserne rakk å sette på en erstatter, slo Rosenborg til.

Olaus Skarsem slo en lang ball mot sambygding og melhusbygg Ola Solbakken, som slo tilbake til indreløperen på hjørnet av 16-meteren. Der kunne Skarsem sikte på Andreas Helmersen inne i boksen og spisstalentet bredsidet innlegget i mål bak Jonathan Strand Byttingsvik.

Pokalløftere

Det var - uten å overdrive - det første som skjedde foran noen av målene i Telenor Arena.

Rosenborg har vunnet fire finaler siden 2009, selv om historien viser at moldenserne på forhånd hadde vunnet ett junior-NM mer, med sju mot seks. Brann har flest med åtte.

Trønderne ønsket naturligvis å utlikne erkerivalens sju titler og kunne kommet langt på vei med det om Skarsem hadde utnyttet tiden og rommet han fikk foran Molde-målet etter litt hawaii foran målet i begynnelsen av andre omgang.

I stedet holdt romsdalingene på å utlikne etter klabb og babb noen minutter senere, men så var Rosenborg nådeløse igjen.

Opphentingen

Etter 64 minutter fant Helmersen Simen Nordskag ute på siden og midtbanetalentet slo hardt inn til Erik Botheim, som doblet ledelsen til 2–0 og feiret med sedvanlig «hører ikke»-feiring i et ganske folketomt Telenor Arena.

Knapt 800 tilskuere fikk likevel se fornyet spenning i kampen da høyreback Elias Mordal noen minutter senere stanget inn 1–2.

Et kvarter før full tid var hele ledelsen spist opp, da Martin Roseth steg til værs på første stolpe og stusset inn en flott dødball fra Simen Bakkemyr Hagbø. Da tok det full fyr i Molde-teltet.

Dramatisk straffekonk

Snuoperasjonen kunne vært helt komplett da innbytter Erling Braut Håland fikk avsluttet fra kloss hold etter godt forarbeid av Mordal. Heldigvis for Rosenborg fikk Torbjørn Heggem blokkert og sikret ekstraomganger i finaledramaet.

Der skjedde det ingenting og en dramatisk straffekonk ventet. RBK-sjef Roger Naustan tok ut keeper Einar Bergquist og satte på Rasmus Sandberg. Han reddet to, hvorav en var en dobbeltredning der han først var for snar ut fra strek og straffen måtte tas på nytt. Lagene vekslet på å lede, men da Erik Nordengen gikk frem som Rosenborgs sjuende mann i sudden death, ble nervene for høy.

Jonathan Byttingsvik ble helten og Molde tok hjem pokalen for andre år på rad.

Kampfakta:

Juniorfinale, Telenor Arena Molde - Rosenborg 2-2 (0-1) 853 tilskuere

Mål: 0-1 Andreas Helmersen (45.min), 0-2 Erik Botheim (65.min), 1-2 Elias Edison Mordal (69.min), 2-2 Martin Ove Roseth (75.min).

Straffekonk: 1-0 Eman Markovic, Bom Robin Lorentzen, Bom Thor Olav Moe, 1-1 Ola Solbakken, Bom Hermann Svendsen, 1-2 Filip Brattbakk, 2-2 Emil Breivik, 2-3 Torbjørn Lysaker Heggem, 3-3 Erling Braut Håland, Bom Olaus Skarsem, 4-3 Elias Edison Mordal, 4-4 Tobias Bjørnebye, 5-4 Simen Bakkemyr Hagbø, Bom Erik Nordengen

Molde (4-4-2): Jonatan Strand Byttingsvik - Elias Edison Mordal, Thor-Olav Moe, Leo Skiri Østigård (Emil Varhaugvik Breivik fra 46.min), Martin Ove Roseth - Tobias Hammer Svendsen, Hermann Bolsønes Svendsen, Eman Markovic, Simen Bakkemyr Hagbø - Sivert Stenseth Gussiås (Magnus Langset fra 87.min), Christian Dahl (Erling Braut Håland fra 46.min)

Rosenborg (4-3-3): Einar Bergquist - Robin Edvardsen Lorentzen, Glenn Daniel Rogstad Walker, Torbjørn Lysaker Heggem, Robert Behson-Courage Williams - Vegard Østraat Erlien, Olaus Skarsem, Simen Nordskag (Tobias Bjørnebye fra 77.min) - Ola Solbakken, Erik Botheim (Filip Brattbakk fra 85.min), Andreas Klausen Helmersen (Erik Nordengen fra 71.min)

Gule kort: Tobias Svendsen og Martin Roseth, Molde, Erik Botheim, Glenn Walker, Robin Lorentzen og Torbjørn Heggem, Rosenborg

Dommer: Kristoffer Hagenes (Hovding, TIL) Ass.dommer 1: Ivar Askeland (Kvernbit, IL) Ass.dommer 2: Kristoffer Gullhav (Imås, IL)