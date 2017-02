RBK-kapteinen er nysgjerrig på nye lagkamerater

Saken oppdateres.

– Når dette overgangsvinduet er over 31. mars, så skal vi ha et mannskap som kjemper om spill i Europa. Vi har god bredde på midtbanen, men ikke i spissposisjonen og backrekken. Det må vi gjøre noe med, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen før helgen.

For få spillere

Etter søndagens tap for Salzburg, er kaptein Mike Jensen enig med treneren sin.

– Jeg er enig i at vi må handle. Vi kan ikke alltid bare selge spillere, og så hente inn utviklingsobjekter. Noen ganger er det viktig å hente noen som kan gå rett inn på laget. Men først og fremst er det viktig for treningshverdagen å hente inn noen nye nå. Vi er få spillere. Enkelte dager har vi, på grunn av sykdom og småskader, vært kun 11–12 spillere på feltet – og det er ikke nok, sier han.

Ny høyreside

Sist sesong utgjorde Jensen landets giftigste høyreside sammen med Jonas Svensson og Pål André Helland. Mot Salzburg var kun dansken igjen av den «gylne trioen». Jensen innrømmer at det preger samspillet.

– Det er klart at det mangler litt timing og forståelse. Jeg har spilt så lenge sammen med Jonas og Pål. Men Jevtovic er spennende. Han er farlig og god å spille med – han har forståelse for de samtidige bevegelsene. Og Erlend er riktig spennende. Han var strålende nå mot Salzburg, skryter kapteinen av fjorårets komet Erlend Dahl Reitan.

Ser frem til nye fjes

Brutterns klare signal om at nye spillere er på vei inn, blir selvsagt også plukket opp i garderoben. Mike Jensen hevder han ser frem til å få noen nye fjes på plass.

– Jeg vil ikke si at jeg er spent på hvem de nye kan være, men det er likevel noe man kjenner på. Man kan glede seg litt til at det kommer noen nye inn. Det er en slags nysgjerrighet rundt hva de nye kan bidra med, og hva slags typer de er. Det er fint å ha litt utskiftninger på et lag i ny og ne. Det er helt ok med dynamikk, sier han.

Tror nye spillere tar ansvar

Jensen liker ikke spørsmålet om han mener RBK pr. i dag er svekket i forhold til det laget som avsluttet serien i fjor. Svaret gir seg nesten selv.

– Det er ikke vanskelig å konkludere, slik mange av dere eksperter allerede har gjort, med at vi er litt svekket når vi har solgt tre profiler fra startoppstillingen. Men vi har heldigvis en lang oppladning, og da må andre tre frem. Det har jeg tro på at vi skje. Nå har Reitan fått sin sjanse. Både han og andre kan eksplodere i utvikling. Det har jeg tro på vil skje, så der er jeg rolig, sier Jensen.