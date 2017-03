RBK-keeper aktuell for 1.-divisjonsklubb

Saken oppdateres.

17-åringen fra Oppsal er tredjevalg for Rosenborg, men kan nå få sjansen til å bidra i 1. divisjon etter Levanger-keeper Lloyd Saxtons spesielle ankelskade.

Den uheldige engelskmannen – på lån fra GIF Sundsvall – mister ifølge Trønder-Avisa hele vårsesongen etter å ha skadet seg under oppvarmingen av lørdagens treningskamp mot Kristiansund. Keeperen skled på en vannflaske og førte seg inn i rekka over merkelige fotballskader.

Skal trene med Levanger

Dermed sto Levanger igjen med Ola Rygg som alternativ i mål. Nå kan løsningen være å ha hente inn midlertidig hjelp fra Trondheim.

– Han skal få noen økter med dem slik at de kan lære hverandre å kjenne, så skal vi sette oss ned og diskutere situasjonen etterpå, sier sportslig leder i RBK, Stig Inge Bjørnebye, til Trønder-Avisa.

Ikke aktuelt å låne til Levanger-benken

Trener Kåre Ingebrigtsen sier til Adresseavisen at det kan bli snakk om utlån, noe partene er i dialog om frem til fredag. Etter det Adresseavisen forstår er det ikke aktuelt for Rosenborg å slippe unggutten til Levanger om han er tiltenkt en plass på benken.

- Det er en viss sjanse for det i hvert fall. Men det må være riktig for Julian og riktig for Levanger. Nå har de fått en skade på keeperen sin og da gjør vi det vi kan for å være hjelpsom, sier Brutter'n.

- For dere er det ikke så hakkende galt om Julian får prøve seg i 1.divisjon?

- Det er bra for både oss og Julian, sier Ingebrigtsen.

Ungdomslandslag

Faye Lund kom til Rosenborg i 2015 og har siden spilt for andrelaget i 2. – og 3. divisjon. Keepertalentet har totalt seks landskamper på ungdomslandslag og kan nå få gyllen erfaring fra 1.-divisjonsspill.