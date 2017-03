RBK-keeper til Levanger: - En god mulighet

Saken oppdateres.

Det bekrefter klubben selv på sine hjemmesider .

– Jeg har fått et godt inntrykk her og får nå muligheten til å spille i 1. divisjon, noe som er veldig bra for meg. Jeg ser på det som en god mulighet for å utvikle meg videre, sier Faye Lund på LFKs Facebook-side.

Levanger måtte på keeperjakt etter at Lloyd Saxton pådro seg en alvorlig ankelskade som har satt ham utenfor spill hele vårsesongen.

Lund spilte fast for Rosenborgs andrelag i 2. divisjon hele forrige sesong, og har flere aldersbestemte landskamper for Norge. 1999-modellen kom fra Oppsal til Rosenborg i 2015.

