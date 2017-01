RBK-kometen har lagt på seg seks kilo muskler

Saken oppdateres.

– Han blir her, og vil få spilletid denne våren.

Det sier Bruttern om høstkometen Erlend Dahl Reitan.

Og sier at dette er uavhengig av hva som skulle skje med Jonas Svensson i overgangsvinduet.

Publikumsfavoritt

Høyreback Reitan fikk flere kamper fra start for RBK i fjor høst, scoret to mål på Lerkendal og ble en stor publikumsfavoritt.

Etter sesongen var både RBK-ledelsen og Reitan selv usikker på hva som var lurest for 19-åringen i 2017: Om han skulle bli værende, eller skaffe seg nyttig erfaring ved et utlån.

Men da tenåringen fra Klæbu gikk inn i ferien ønsket han å gå all-in for Rosenborg. Desember tilbrakte han i styrkeboden, og siden i fjor høst har han lagt på seg seks-syv kilo muskler.

– Jeg var vel 70 kilo i fjor høst. Nå nærmer jeg meg 77. Fysikken var en styrke for meg på juniornivå, og da er det viktig at det ikke blir noen svakhet for meg på A-laget, sier han – som er glad for den klare beskjeden fra Kåre:

– Jeg vil bli her. Det er i RBK jeg har hjertet mitt, og jeg skal ofre alt for å bli så god som mulig her.

– Hva tenker du at Jonas Svensson er aktuell for salg?

– Det føler jeg er en vinn-vinn-situasjon for meg personlig. Blir Jonas, kan jeg fortsette å lære av ham. Drar han, kommer det en ny back inn, som ikke vil være like bankers på laget som Jonas er. Jeg ser bare muligheter, svarer Reitan.

Stor forskjell

Da RBK-erne dro til Gran Canaria i januar i fjor, var det en forsiktig Reitan som var med «kyllingrekka», bar utstyr og holdt seg litt i bakgrunnen.

Han føler det er stor forskjell på seg selv i januar 2016 og i januar 2017.

– Jeg har fått mer selvtillit og erfaring – og føler meg tryggere på at jeg holder nivået i treningsgruppa. Så hjelper det at jeg har fått gode signaler fra trenerne på at de har troen på meg. Det gjør at jeg kan senke skuldrene og slappe mer av, sier han.

Bruttern ser også klar forskjell:

– Han tar mer ansvar nå. En oppofrende mann på trening, som også tåler mer trening, sier treneren.