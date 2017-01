RBK-legenden smiler når han mimrer om Minnecupen

Saken oppdateres.

Magnar Lundemos Minnecup går av stabelen i Meråker denne helga, og turneringen feirer 30 års jubileum. Den er en hyllest av Magnar Lundemo, som bli omtalt som Meråkers store idrettssønn.

Første gang turneringen ble arrangert var tilbake i 1987, og selveste Rosenborg vant da finalen 3–1 mot Charlottenlund etter scoringer av Knut Torbjørn Eggen, Ørjan Berg, og Trond Henriksen.

– Flinke på og utenfor banen

RBK-legenden Gøran Sørloth har vært med på turneringen flere ganger mens han spilte. Han husker turneringen med et stort smil.

– Det var sesongoppkjøringens store happening. Den spilles jo i januar, så vi tok ofte med laget å dro til Meråker for å delta. De som arrangerte turneringen var utrolig flinke både på og utover banen, sier Sørloth lurt og sikter til festlighetene etter turneringen var ferdig.

– Har du noen morsomme historier fra en av turneringene?

– Åh, det har jeg absolutt! Men nå sitter jeg på siden av noen som sier at jeg ikke må forsnakke meg her, haha. Men det var en fin turnering for å integrere nye spillere i gruppa, ler Sørloth.

Ingen RBK-bidrag i år

Kjell Steinar Grytbakk har vært arrangør og turneringsleder i alle år for Minnecupen. Han anslår at turneringen har huset over 300 klubber, og til sammen 20 000 spillere over de 30 årene den har blitt arrangert.

– Vi kalte det for «Uoffisielt Norgesmesterskap i innendørs fotball» i mange år, ettersom det kom så utrolig mange lag, og veldig gode lag. Spillere som Stig-Inge Bjørnebye, Berg-brødrene, Mini osv. har vært med. Og en periode var turneringen så stor at vi måtte ha kvalifiseringshelger flere uker i forveien, for å bestemme hvem som skulle være med, mimrer Grytbakk.

Gøran Sørloth prøvde å få med seg et lag fra Rosenborg i år, men grunnet at både A-laget og juniorene hadde treningskamper, samt at gamle RBK-legende var opptatt, ble det ikke noe RBK-lag i årets Minnecup.

– Jeg hadde håpet å få med noen folk i år, men det gikk dessverre ikke opp. Forhåpentligvis klarer vi å stille med et Rosenborg-lag et av de neste årene! Det fortjener turneringen, avslutter Gøran Sørloth.

Turneringen har også vært åsted for dramatikk. Tilbake i 1989 i semifinalen mellom Rosenborg og Strindheim sto det 2–2 etter full tid, og i ekstraomgangene hoppet Strindheims Bjørn Augdal i ren Maradona stil opp og slo ballen ut av Rosenborg keeper Ivar Selnes’ hender og i mål. Til tross fra kraftige reaksjoner fra både spillere og publikum ble målet godkjent. Etter kampen innrømmet Augdal at han hadde brukt hånden.