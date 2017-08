RBK-sjefen garanterer fullt hus mot Ajax

Langs denne veien blir traseen for metrobussen så smal at speilene kan knuses

Saken oppdateres.

Etter gårsdagens seier mot Ajax på bortebane er det god stemning og tro på en ny Europa-høst i Trøndelag. Nyinnkjøpte Samuel Adegbenro sendte de tilreisende RBK-supporterne til himmels med sin scoring i det 77. minuttet. Det ble kampens eneste mål, og Rosenborg har skaffet seg en godt utgangspunkt før returoppgjøret.

Det gode resultatet førte også til en eksplosjon i salget av billetter til kampen på Lerkendal. Flere tusen billetter ble revet vekk i går. Fredag formiddag var det bare spredte plasser og noen rullestolplasser ledig til de som fortsatt ikke har fått kjøpt seg billett.

RBK-sjef Tove Moe Dyrhaug lover fullt hus.

– Vi er helt sikre på at det blir fullt hus til neste torsdag. Det blir lagt ut noen billetter fredag ettermiddag, men de vil nok gå fort ut, sier Dyrhaug til Adresseavisen, fra flyet som skal ta henne og laget hjem til Trøndelag.

Gjenkjøpsfristen for sesongkortkundene gikk ut klokken 12 fredag, og håpet til billettløse RBK-fans er at det blir igjen noen billetter. Klokken 15.30 blir de lagt ut for fritt salg. Hvor mange det vil bli er vanskelig å si, men Dyrhaug tror det er snakk om noe over 1000 billetter.

Kampen går klokken 20.45 torsdag kveld. Blir det seier til trønderne eller uavgjort, får RBK-supporterne flere mulighet til å se europeisk motstand på Lerkendal i høst.