RBK-spillernes elleville Bakenga-veddemål

– Det foregår et veddemål akkurat nå, hvor gutta på laget tipper hvilken dato jeg kommer til å møte veggen. Så vidt jeg forstår, har omtrent alle spillerne meldt seg på, gliser Bakenga – som ikke vil offentliggjøre datoene han har fått høre av de andre.

– Nei. Det er hemmelig. Men det kommer vel fram for en dag dersom jeg skulle bli skadet igjen, smiler han.

Tøft i Tyskland

24-årige Bakenga har en skadehistorikk som har sørget for lett baksnakking i RBK-garderoben. Kåre Ingebrigtsens sesongoppkjøring har fått stempel på seg for å være av det meget tøffe slaget, og spillere har tidligere uttalt at de regelrett har fått treningssjokk, som nyervervelsen Christian Gytkjær i fjor vinter.

Derfor har spillerne tippet seg i mellom hvor lenge «Mush» takler Brutterns regime, før det smeller på nytt i en eller annen kroppsdel.

Nå er Bakenga selv svært oppsatt på å klare vinteren. Og er ærlig talt heller ikke så veldig bekymret:

– Jeg har vært med på tøffe sesongoppkjøringer tidligere. Særlig da jeg spilte i Tyskland (Eintracht Braunschweig). Der er kulturen også slik at man ikke skal spørre for mye, men gjøre som man får beskjed om. Det var noen økter, etter spill eller løping, hvor jeg var helt knekt. Til slutt spurte jeg også treneren hvor mye som gjensto av en økt, men det skulle jeg ikke gjort. Det førte kun til at det ble enda tøffere, sier Bakenga, om sommeren 2014.

Samtidig innrømmer 24-åringen at han har trent ekstra godt i ferien for å være klar. For de siste to månedene har han gjentatte ganger fått høre fra medspillerne om hvor tøff «Kåre-oppkjøringen» er:

– Når alle er med i et slikt veddemål, sier det litt om hva slags oppkjøring som ligger foran oss. Jeg har hørt er at den er helt vill, sier han – som samtidig innbiller seg at medspillerne også psyker han ut litt.

– Som sagt: Den perioden før seriestart i Tyskland var beintøff. Så jeg har vært med på litt av hvert tidligere, smiler han.

Herjet i Cercle

Hovedårsaken til at Bakenga har trent ekstra i desember, både skadeforebyggende og kondisjonsmessig, handler imidlertid ikke bare om oppkjøringen. Det handler om å vise ordentlig hva som bort i ham igjen. Sist Bakenga gikk så å si skadefri gjennom en sesong, var i 2012–2013, da han var lånt ut til Cercle Brugge. Det endte i 14 scoringer for et av bunnlagene i belgisk fotball, hvor han blant annet bidro til at klubben berget plassen i siste sekund. Og hvor han utgjorde spissduo med Eidur Gudjohnsen.

Siden har det vært nye utlån og en god del skader. Senest i fjor vår, da han pådro seg strekk da han var tilbake i varmen hos Ole Gunnar Solskjær i Molde. Året før mistet han som kjent på grunn av en avrevet akilles.

– Tro meg, det er få som er så motivert akkurat nå. Hvis jeg får gjort ting riktig i vinter, så blir dette bra. Jeg var dårlig i fjor høst, men trengte tida på å få orden på kroppen igjen, sier han – som likevel var RBKs målfarligste spiller i fjor høst, målt ut fra antall minutter på banen.

– Det skulle bare mangle at jeg ikke scoret noen mål. Jeg er jo angriper, sier Bakenga.

9. januar starter RBK-oppkjøringen. Da får man se om Bakenga kan le sist. Eller om en lagkompis vinner et veddemål av det noe lattermilde slaget.