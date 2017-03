RBK spilte uavgjort mot Malmö: - Vi følte det brant på dass

Saken oppdateres.

Malmö 1–1 Rosenborg

For all del, når trønderne mandag morgen setter kursen for en ukes treningsleir på Marbella, er det med en fortjent porsjon selvtillit i ryggen. Søndag ettermiddag ble det 1-1 mot de svenske mesterne fra Malmö - et resultat som Kåre Ingebrigtsens menn kunne tatt med seg fra en bortekamp i Europa-kvaliken. Milan Jevtovic sikret uavgjort med et godt plassert straffespark etter 57 minutter, i en omgang der Rosenborg lå kompakt og hadde kontroll.

Før pause så det ikke ut som Rosenborg likte seg noe særlig. Malmö fikk ligge og strø farlige overganger gjennom hele omgangen og til slutt måtte det bare smelle. Magnus Wolf Eikrems 1-0-scoring fra 16 meter måtte Brutter'n erkjenne at var svært fortjent.

- Balltapene kom fordi det var vanskelig å finne hverandre. Vi blir kontret ihjel fordi vi mister ballen i ugunstige posisjoner. At de ledet 1-0 til pause var meget fortjent, sier Ingebrigtsen til adressa.no etter kampslutt.

Gikk løs på humøret

Til tider var det kaos og Tore Reginiussen erkjenner at det gikk løs på humøret da balltapene bare ble flere og flere utover i førsteomgangen.

- Det er klart det gjør det. Man ønsker ikke være så åpen og tillate så mye. Man føler at det brenner på dass og at det alltid nærmer seg, sier Reginiussen.

- Vi ble løpende mye imellom, vi gav bort ballen fort da vi vant den. Da ble det aldri etablert noe spill. Vi lot dem for å kjøre det ene angrepet etter det andre og da kjenner jeg at det er tungt. Før en halvtime var gått, var jeg sliten, fortsetter midtstopperen.

- Strukturen var dårlig

Før kampen hadde Rosenborg fokus på å ha mye ball. I pausen justerte de seg og gikk ut som et mer typisk RBK-lag. De skulle ha mer fokus på hva de skulle gjøre med ballen, enn å bare ha den. Men burde kampbildet vært snudd før?

- For oss ble det mer fokus på ballinnehav enn å score mål og forsvare oss. Strukten var dårlig, spillerne var overalt og vi hadde store avstander. Det ble ingen god inngang og da bestemte vi oss for å rette opp og gjøre være oss selv i andre omgang, sier Ingebrigtsen.

- Banen er for stor

- Man klarer ikke samle alle før man kommer til pause. Banen er for stor til det. Det man får gjort, får man stort sett gjort da, slår Rosenborg-treneren fast.

Reginiussen mener likevel laget burde tatt tak lenge før.

- Det handler om å kunne gjøre justeringer når vi trøbler. Det er viktig, særlig når vi skal ut i Europa. Nå fikk vi i hvert fall justert i pausen, slik at vi fikk mer ro med ball. Vi hindrer kontringene og når vi taper ballen, er det ikke i de farligste sonene. Vi fremstår adskillig bedre, sier han.

Burde blitt matchvinner

- Først og fremst måtte vi slutte å gi bort ballen i farlige posisjoner. De gangene vi merker at vi sliter, må vi samle oss. Ligge tett og i hvert fall hindre at de får lov til å spille på utsiden. Det burde vi korrigert tidligere og det snakket vi om i pausen, forteller Reginiussen.

Han var nær å snu kampen totalt for Rosenborg, noe som slettes ikke ville vært ufortjent etter å ha etablert flere perioder med et visst trykk etter pause. En god innsvinger fra Vegar Hedenstad mener finnmarkingen han burde satt i mål, men hodetstøtet hans på overtid traff bare tverrligger.

- Der burde jeg scoret, sier Reginiussen.