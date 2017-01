RBK-spissen fikk klar beskjed fra mamma etter nakenbildet

Saken oppdateres.

MASPALOMAS (adressa.no): - Det er blitt printet på T-skjorter, kaffekopper og det som verre er. Så ja, jeg måtte nok tåle noen spørsmål om det bildet da jeg var hjemme i Danmark på ferie. Det gikk jo overalt på nettavisene der, også, så folk hadde fått det med seg.

Christian Gytkjær kan fortsatt ikke annet enn å le av det han skapte aller mest overskrifter for i hjemlandet i 2016.

Jo da, han ble toppscorer i Norge med 19 mål.

Og jo da, han debuterte også på det danske landslaget.

Men den noe offensive nakenfeiringen med pokalen etter å ha tatt seriegullet, som han selv la ut på Instagram, ble en stor snakkis. Og var på ingen måte glemt da dansken tok juleferie i hjemlandet.

Pådriver for å få det fjernet

Tilbake i RBK-miljøet medgir han samtidig at selv om de aller fleste tok det med humør, var det ikke alle som gliste like mye av opptrinnet.

Gytkjær fikk beskjed av klubben om å fjerne bildet, men hadde fått minst like kraftige signaler fra et annet hold.

– Mamma og pappa var i Trondheim på besøk akkurat den helga der … Min mor var ikke helt enig i vurderingen jeg hadde gjort da jeg la ut det bildet. Hun var en pådriver for å få det fjernet, hun også, smiler dansken.

– Ble du en større kjendis i Danmark etter det bildet?

– Hehe … Ja, det kan nok hende. Så spørs det om jeg har fått et litt urettferdig image i Danmark, fordi de ikke har fått med seg alt rundt det. Humorensom lå i det. Det tror jeg folk har forstått mer her, svarer Gytkjær.

Tåler treningen

Den danske spissen er i det hele tatt jevnt over i meget godt humør under oppholdet på Gran Canaria. På samme tid og sted i fjor gikk han på en treningssmell etter overgangen fra Haugesund. Nå tåler spissen treningen godt, og ser også adskillig skarpere ut under spillsekvensene enn på samme tid i fjor.

Gytkjær er ikke i tvil om at han dro lærdom av fjoråret.

– Jeg er bedre forberedt på hardkjøret nå. Jeg hadde aldri i livet trent så hardt som jeg opplevde i januar 2016. I tillegg var jeg ny i klubb, og ville vise meg frem. Jeg prøvde knallhardt, og det ble for mye. Nå har jeg senkede skuldre, og vet hvordan belastningen blir, sier han – som har ett klart personlig mål for 2017-sesongen.

– Jeg scoret 19 mål. Det var ergerlig ikke å passere 20-tallet. Det må jeg prøve å få til i år, smiler han.

Med eller uten pokalfeiring à la i fjor.