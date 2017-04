RBK-stjernens babylykke: – Vi gleder oss veldig

Saken oppdateres.

– Vi har termin 9. september, og gleder oss veldig, smiler Konradsen til Adresseavisen, etter 2-1-seieren over Molde lørdag:

– Vi har hatt tre seirer på rad i serien nå, og i tillegg er det selvsagt artig med en gladnyhet «på privaten». Nå tar vi påskeferie med en god følelse, fortsetter han.

Konradsen er samboer med tidligere høydehopper Linn Vikan fra Stjørdal, og dagen før Molde-kampen annonserte hun gladnyheten på Instagram .

– To pluss en = tre. Vi gleder oss til å bli foreldre til ei lita jente i september, skriver hun.

Eneste stort smil

Konradsen var et eneste stort smil da Adresseavisen snakket med ham om saken lørdag kveld.

– Jeg ser veldig frem til å bli far, sier midtbanespilleren, som kom til RBK sommeren 2015.

Men playmakeren vil ikke si så mye om familieforøkelsen får noen konsekvenser for RBK-karrieren: At dette kan bidra til at han nå blir i Trondheim i mange år framover.

– Alt kan skje i fotballen, og det ene betyr ikke det andre. Men akkurat nå har jeg det kjempebra, sier han.

Fire kamper - fire seire

Det han imidlertid ville snakke om, var gjennomføringen av de siste ti dager som fotballspiller. Den sentrale midtbanespilleren har vært på banen i samtlige fire kamper, og innrømmer at han «kjente det» mot slutten av Molde-kampen.

– Vi visste at denne perioden ville bli tøff fysisk, og har kommet veldig bra fra det. Men spesielt mot slutten av kampen i kveld (lørdag), hvor vi vanligvis pleier å være veldig gode, merket vi godt at det var tunge bein. Da handlet om å være litt kynisk og vinne kampen.

– Men hadde dette vært tidligere i uka, skulle vi ha løpt rundt dem på slutten der, smiler han.

Nå tar Konradsen noen dager påskefri med familien.

– Det blir godt med noen rolige dager, hvor vi får ladet batteriene igjen. Og vi står med ni poeng. Det er herlig, sier han.