RBK-talent har fått sjelden betennelse i hjertet

Saken oppdateres.

19-åringen har fått påvist betennelse på hjerteposen, eller perikarditt som det heter. Ifølge RBK.no er stortalentet ikke innlagt ved St. Olavs Hospital, men han er under behandling og får oppfølging ved hjerteklinikken på sykehuset.

– John har det bra

Sæter har vært ute med sykdom i en periode, og da Adresseavisen spurte medisinsk koordinator i RBK, Haakon Schwabe, om status, fortalte han at de ventet på noen testresultater for Sæter. Nå viser det seg altså at stortalentet har fått betennelse på hjerteposen.

Ifølge Norsk helseinformatikk skal ikke denne sykdommen være alvorlig, og den forekommer oftest hos menn i 15–30-årsalderen.

– John har det helt fint, men har restriksjoner på hva han kan gjøre av fysisk aktivitet inntil videre, sier RBK-lege Ketil Holen til RBK.no.

Sæter sier også til klubbhjemmesiden at han har det bra, men at han ikke ønsker å kommentere det ytterligere i media.

41 landskamper

Etter en vellykket høstsesong på lån i Ranheim, var planen at Sæter skulle komme tilbake til Rosenborg å gjennomføre sesongoppkjøringen med doublemesterne. 19-åringen blir sett på som en av Trøndelags største talenter, og er bokført med hele 41(!) kamper for U-landslag. Han fikk tre kamper for U18-landslaget allerede som 16-åring i 2014, noe som er helt spesielt. 11 mål har det blitt på stortalentet i landslagssammenheng.