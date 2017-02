RBK-talentene skal kjempe om kvartfinale i Europa med skadeskutt tropp

Saken oppdateres.

– Det skal vi ikke bruke noe som helst energi på, sier RBK G19-trener Roger Naustan til Adresseavisen.

Rosenborg-talentene er høyt oppe etter at Sivert Sollis perlescoring sendte dem videre i turneringen som kalles Champions League på juniornivå . Nå må imidlertid Roger Naustan klare seg uten både John Hou Sæter (sykdom), Vegard Erlien (karantene), og matchvinner fra sekstendelsfinalen, Sivert Solli (skade).

– Vi er sultne på suksess

– Det er ikke noe vits i å tenke på hvem som er hjemme i Trondheim. Alle som er her er sultne, og de kommer til å ta utfordringen om å prestere på strak arm, tror Naustan.

Da juniortreneren fikk beskjeden om russisk motstand i åttedelsfinalen, sa han dette om mulighetene for avansement:

– Vi skal forberede oss maksimalt i 14 dager, så skal vi dra til Russland og slå ut de der.

Sivert Solli hadde mest lyst til å møte enten Barcelona eller Real Madrid , men det blir ikke mulig før en eventuell semifinale. Vinneren av åttedelsfinalen mellom CSKA Moskva og Rosenborg møter enten Benfica eller PSV Eindhoven i kvartfinale.

Nå er Roger Naustan krystallklar på at han har klekt ut kampplanen for morgendagens batalje:

– Det er to dimensjoner som blir viktige. For det første skal vi være Rosenborg som man kjenner i 4–3–3, og med angrepsfotball i lengderetning. For det andre så skal vi være bunnsolide defensivt med å nekte dem rom og være gode i egen boks. Dette blir nøkkelen for å lykkes, sier trønderen.

– Ingenting å tape

CSKA Moskva har en imponerende hjemmestatistikk i årets Youth Cup. I gruppespillet slo de både Bayer Leverkusen, Monaco og Tottenham i Moskva, men det er ikke nok til å skremme RBK G19-treneren:

– Vi må huske at U19-fotball ikke kan sammenlignes med seniorfotball. Nå møter vi spillere som stort sett er regionalt og nasjonalt forankret, mens toppklubbene på seniornivå forsyner seg fra hele verden. Dette gjør at kvalitetsforskjellene på juniorlagene er mye mindre, og derfor er det ikke usannsynlig at vi slår ut CSKA Moskva i morgen, sier Roger Naustan.

Sluttspillet i UEFA Youth Cup er best av én-format, og det vil derfor ikke bli noen returkamp på Lerkendal. Ved uavgjortresultat går det rett på straffesparkkonkurranse. Kampen sendes på Viasat Fotball og Viasport.no klokken 12 norsk tid.

– Dette er mulighetenes kamp for oss. Vi har ingenting å tape, sier RBK G19-treneren offensivt.

