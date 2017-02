RBK-talentenes neste Europa-motstander er klar

Saken oppdateres.

Det blir russisk vinterkrig for Rosenborgs juniorlag i åttedelsfinalen av Youth Cup. Etter at Sivert Solli sikret avansement , kunne RBK-talentene risikere å møte Real Madrid, Barcelona og Paris Saint-Germain. Nå er det klart at det blir bortekamp mot den russiske giganten CSKA Moskva for RBK-talentene.

– Skal vinne i Moskva

– Vi skal forberede oss maksimalt i 14 dager, så skal vi dra til Russland og slå ut de der, sier Roger Naustan til adressa.no.

Trønderen er ambisiøs etter den råsterke prestasjonen mot Basel onsdag:

– Det var en kjempematch av gutta. Nå må vi nyte godt av den internasjonale erfaringa og komme så langt som mulig i Youth Cup.

Vinneren av RBK og CSKA Moskva møter vinneren av nederlandske PSV og portugisiske Benfica til kvartfinale på hjemmebane.

Han er godt fornøyd med trekningen, og ser frem mot det som potensielt kan bli en kvartfinale på SalMar-banen.

– Selvsagt skal vi ta én kamp av gangen, men kvartfinale her hjemme er en gulerot for oss sier RBK G19-treneren.

For Roger Naustan var det ikke så farlig at Real Madrid eller Barcelona ikke blir motstander før tidlig semifinale:

– Nei, snarere tvert i mot. Jeg tror vi trives bedre mot østeuropeisk motstand, og jeg ser for meg at vi har større sjanse til å gå videre nå enn mot for eksempel spansk motstand.

Ville møte Barcelona

RBK-treneren presiserer at han ikke kjenner til noen av lagene spesifikt, men Naustan tror muligheten for viderespill definitivt er til stede.

– Vi var i Serbia før jul og slo Cukaricki som er et godt lag, og derfor kan det bli bra og få en ny østeuropeisk motstander nå.

Da adressa.no snakket med Naustan hadde han ikke fått tid til å snakke med spillerne om deres reaksjoner på trekningen. Matchvinner fra Basel-kampen onsdag, Sivert Solli, var klar på at spansk motstand på Lerkendal ville vært det morsomste i åttedelsfinalen.

– Jeg har litt ekstra lyst til å møte enten Barcelona eller Real Madrid. Det hadde vært kult å måle krefter mot en av de største klubbene i verden, sa stortalentet til adressa.no torsdag.

Kampen spilles enten 21. eller 22. februar i Moskva.