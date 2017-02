RBK tjener store penger igjen - sjekk overskuddet

Saken oppdateres.

15. desember skrev Adresseavisen at Rosenborg styrte mot et 2016- overskudd på 30 millioner kroner.

Nå er regnskapet offisielt, og driftsresultatet viser at det ble atskillig bedre: 45 mill.

Videre viser driftsbudsjettet for 2017 at klubben satser på å fortsette overskuddet: Det budsjetteres med fem millioner i jubileumsåret.

40 mill. mer enn beregnet

Disse tallene viser altså driftsresultatene for RBK-konsernet i sin helhet. Årsresultatene før skattekostnad nedjusterer tallene noe, til 38 mill i 2016-resultat og et budsjett for 2017 som vi lgå i null, men resultatet er uansett atskillig bedre enn i 2015 - som også ble et stort overskuddsår for klubben, da RBK gikk ca 20 millioner kroner i overskudd i driften.

Budsjettet for 2016 lå på sin side på åtte mill i pluss.

Her er detaljene

Årsakene til det store overskuddet handler først og fremst om fire poster:

* RBK tjente 12 millioner kroner mer enn beregnet i publikumsinntekter, fra 28. til 40,6 mill.

* RBK tjente 13 millioner kroner mer enn budsjettert i partnerinntekter, og ndte opp på 78,4 mill.

* Klubben tjente 37 millioner kroner mer i spillersalg enn budsjettert.

* RBK hadde også 13 millioner kroner mer i UEFA-inntekter enn medregnet, etersom klubben kun budsjetterer med én kvalikrunde i Europa hvert år.

Årsakene til at regnskapet - etter disse postene - likevel ikke ble større - handler blant annet om at klubben brukte en god del penger på å ruste opp stadion og treningsanlegg i 2016. Blant annet var det budsjettert med tre mill i arrangenemtkostnader og baneleie. Denne posten endte på 14,34 mill i minus.

Lønnskostnadene ble også en god del høyere enn medregnet: 95 mill mot 77 millioner kroner. Dette handler blant annet om Europa-utgifter og spillerkjøp.