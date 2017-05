RBK-treneren slaktet Nadderud-gresset - slik svarer Stabæk

- Vi står i et usikret område og har muligens en farlig mann her

Saken oppdateres.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen var fryktelig misfornøyd med forfatningen til gressmatten på Stabæks hjemmebane etter 0–0-kampen på Nadderud 13. mai .

RBK-sjefen mente regelrett slaktet banen og uttalte at «i Trøndelag har vi kyr på beitemark som er bedre enn denne banen her».

Den uttalelsen ga Stabæk en idé. Før kveldens kamp mot Viking gikk en oksekalv inngjerdet på gresset like ved det ene målet på Nadderud, foran en plakat med bilde av Kåre Ingebrigtsen og sitatet «i Trøndelag har vi kyr på beitemark som er bedre enn denne banen her».

– En lissepasning fra Kåre

Medieansvarlig i Stabæk, Oddbjørn Vistnes, forteller at de ikke kunne dy seg etter uttalelsen fra RBK-treneren.

– Det var en lissepasning fra Kåre etter forrige hjemmekamp. Vi i Stabæk er opptatt av å by på oss selv og ønsker å være litt annerledes, og dette var en fin anledning til å stikke Kåre litt tilbake, sier Vistnes.

– I norske klubber generelt kan vi med fordel by på oss selv mer og dette var en åpenbar anledning for oss. Det er et helt harmløst påfunn, og vi ikke håper Kåre tar det altfor ille opp, sier mediesjefen med et smil.