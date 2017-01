RBK-unggutter på vei bort fra Lerkendal

Saken oppdateres.

Torsdag drar Steiring til Bodø, hvor han skal trene med Bodø/Glimt, som rykket ned fra eliteserien forrige sesong.

– Tanken er å få til en overgang for ham der oppe, sier spillerens agent Kevin Ingebrigtsen til adressa.no.

Kjæreste i Bodø

Midtstopperen har ett år igjen av kontrakten med Rosenborg, men mye tyder på at han er ferdig på Lerkendal i denne omgang.

Steiring skal ikke være med når RBK-spillerne drar til Gran Canaria på treningsleir, og trener i stedet med førstedivisjonsklubben fra Nordland.

– Hva er det som gjør Glimt til en god match med Steiring?

– Det er muligheten til å spille førstelagsfotball. Han er fra Fauske, og det er naturlig at Glimt er på banen når en sånn spiller er tilgjengelig. Det gjør heller ikke noe at kjæresten bor i Bodø. Om det er en god match for både klubb og spiller er det en veldig fin mulighet, sier Ingebrigtsen.

– Flere interesserte

Ifølge agenten har flere klubber, både fra eliteserien og førstedivisjon, vist interesse for 19-åringen, som var på utlån til Viking i høstsesongen.

– Men de sitter litt på gjerdet foreløpig. Bodø/Glimt har vært tydelige og satt i gang dette. Da drar han dit, og så får vi se, sier Ingebrigtsen, som understreker at ingenting er avklart.

Samtidig roser han Rosenborg for å være «ekstremt spillervennlig», og lagt til rette for at Steiring skal finne seg en passende klubb.

Drar til Elverum

Det samme er tilfelle for Sivert Solli, som også representeres av Ingebrigtsens Stars and Friends.

Han har også ett år igjen av kontrakten med Rosenborg, men er ikke tiltenkt en rolle inn mot A-stallen. I neste uke reiser han til Elverum for å trene med den nyopprykkede førstedivisjonsklubben.

– Han gjorde noen gode kamper mot Elverum i andredivisjon, og de har vært i kontakt med Rosenborg. Det lot seg ikke gjøre med et treningsopphold før jul, men nå får vi det til, sier Ingebrigtsen.

Hadde Steiring og Solli blitt værende i Rosenborg denne sesongen ville det betydd spill for andrelaget på nivå fire.

– Det holder ikke for spillere som begge har vært inne på aldersbestemte landslag, sier Kevin Ingebrigtsen.

Steiring har fire obligatoriske A-kamper for Rosenborg, alle i cupens to første runder (2015 og 2016). Sivert Solli fikk eliteseriedebuten da han kom inn i 3–1-seieren over Vålerenga på Lerkendal i høst. I tillegg har han spilt fem cupkamper og har ett innhopp i europaligakvaliken for RBK.