RBK ute av Europa etter tvilsom straffe - se situasjonen som fikk juniorene til å rase her

Saken oppdateres.

CSKA Moskva G19 2–1 RBK G19 (Se høydepunktene i vinduet over)

22 år etter at Rosenborgs a-lag tapte 1–4 mot Spartak Moskva, var juniorlaget på plass i den russiske hovedstaden. En kvartfinale i ungdoms-Champions League sto på spill, men drømmen ble knust på verst mulig vis.

Etter en jevnspilt kamp med mye CSKA Moskva-press mot slutten, fikk russerne tildelt et høyst tvilsomt straffespark etter at Julian Faye Lund gikk ut og bokset i feltet etter 89 minutter. Dermed ble resultatet 2–1 til CSKA Moskva som møter vinneren av Benfica og PSV Eindhoven i kvartfinale.

Snytt for straffe

De første 45 minuttene begynte med russisk press fra første spark på ballen. Etter flere gode muligheter signert høyreving Oleynikov innledningsvis burde CSKA Moskva ledet med ett og kanskje to mål før kvarteret var spilt. RBK-talentene ble tvunget bakover på banen, og spilleren med flest touch de første 20 minuttene var antakelig keeper Julian Faye Lund.

Så fikk RBK løftet laget og presisjonen i pasningsspillet. Erik Nordengen utfordret fra sin venstre kant inn i boksen og ble felt etter en nydelig overstegsfinte. Den tyrkiske dommeren pekte likevel ikke på krittmerket, selv om vi på reprisene kunne fastslå at Nordengen ble snytt for en soleklar straffe.

Og da, minuttet etterpå, smalt det i andre enden. Oleynikov skapte nok en gang trøbbel for Rosenborgs venstreside. Han skar innover i feltet og la ballen noe heldig til rette for kaptein Zhamaletdinov som driblet av to RBK-spillere og limte ballen i hjørnet. 1–0 etter 26 minutter.

Viste stor moral

Men Roger Naustans menn viste stor moral og tok mer over banespillet etter CSKA Moskva-scoringen. Etter 34 minutter bar det frukter da Erik Botheim gikk ned i feltet og fikk straffespark etter innlegg fra Jacob Mcclure-Hattrem. Fredrik Vinje sendte ballen i venstre kryss, og keeperen feil vei.

Like før pause slo Vinje et nydelig frispark mot Jacob Tromsdal, men midtbaneankeret headet flere meter over fra syv meter. Dermed var lagene like langt med én god periode hver før hvilen.

CSKA Moskva startet også andreomgangen best. Seks minutter etter pause fant Zhamaletdinov innbytter Matskharashvili med en nydelig pasning mellom midtstopper og back, men Lorentzen blokkerte avslutningen inne i feltet.

Bitter avgjørelse

Vertene fikk kampens største målsjanse åtte minutter ut i andre omgang. Et nydelig innlegg fra høyre ble slått på bakerste stolpe, men Leonov headet utenfor helt alene fra knapt én meter! Stort sett hele omgangen var CSKA Moskva-kjør, og Rosenborg noterte seg ikke for et eneste skudd etter hvilen. Iherdig forsvarsjobbing og litt flaks gjorde at kampen ikke ble avgjort før etter 89 minutter.

Julian Faye Lund gikk ut i feltet og bokset i duell med CSKA Moskvas spiss og laget straffe ett minutt før slutt. Der gjorde Pukhov ingen feil og sendte russerne til kvartfinalen i UEFA Youth League.

Ett minutt på overtid kunne imidlertid Filip Brattbakk reddet straffesparkkonkurranse, men unggutten ble for het i toppen foran mål og skuddet barberte stolpen.