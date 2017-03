Her ser Bendtner Rosenborg vinne på overtid

Saken oppdateres.

Med ukens sterkeste krydder på tribunen, serverte Kåre Ingebrigtsens menn en relativt smakløs rett torsdag kveld.

Riktignok sikret Anders Ågnes Konradsen og Matthias Vilhjalmsson til slutt for jubel, men 2-1-seier mot den finske serietoeren HJK Helsinki imponerte nok ikke mange av de rundt 200 tilskuerne på Marbella Football Center.

Blant dem satt tidenes mest omtalte Rosenborg-signering: Nicklas Bendtner, sammen med kompis og tidligere Liverpool-midtstopper Daniel Agger.

Mye - om ikke alt - har handlet om den danske stjernespissens ankomst til Rosenborg de siste dagene. Siden det mandag kveld ble kjent at Rosenborg henter Bendtner fra Nottingham Forest for rundt ni millioner kroner, har det vært god kok rundt klubben.

Snakket uavbrutt med Agger

Onsdag kveld var 21 mediefolk - de fleste danske - tilstede på trøndernes spillerhotell i Belagavis, der 29-åringen ble presentert. Via Arsenal, Birmingham, Sunderland, Juventus, Wolfsburg og senest Nottingham, har angriperen gjort seg bemerket og blitt en kulthelt blant mange fotballsupportere.

Overgangen beskrives som den største i norsk fotball noensinne og torsdag så han Rosenborg spille for første gang siden han signerte treårskontrakten tidligere i uka. Ikledd en lyseblå skjorte og en kamuflasjefarget caps så han altså kampen med Agger og noen ubenyttede Rosenborg-reserver. Mens hans nye lagkamerater testet formen, snakket den danske stjerneduoen sammen uten å bli spesielt mye avbrutt av en kjedelig treningskamp.

Mike Jensen ble spart

Uten Mike Jensen og Tore Reginiussen (slitne) fra start spilte trønderne 1-1 i en svak forestilling mot et ordinært lag, uten å skremme noen av eliteserierivalene på tribunen. Både Moldes Ole Gunnar Solskjær og Vålerenga-trener Ronny Deila var blant de rundt 200 tilskuerne på tribunen, som måtte vente lenge på kampens første målsjanse.

Først ti minutter etter pause skvatt de til, da HJKs Sebastian Dahlstrøm fikk avslutte fra skrått hold inne i RBK-feltet. André Hansen slo ballen unna på nærmeste stolpe. Da hadde de første 55 minuttene utspilt seg uten noen nevneverdige begivenheter, med et smått førende HJK-lag i rundt tjue spanske varmegrader på Marbella.

Etter en times spill kom, da Alfredo Morelos rundet Hansen og satte inn 1-0 i åpent mål etter å ha lagt Johan Lædre Bjørdal bak seg. Rogalendingen ble liggende nede etter situasjonen og ba forgjeves om frispark - uten å bli hørt av kamplederen.

Friskere etterhvert

Da hadde Erik Botheim akkurat erstattet en haltende Pål André Helland, som sammen med resten av angrepsrekka fremdeles sto uten skudd på mål. Bakenga ble flyttet ut på kant, mens unggutten Botheim gikk inn sentralt.

Like etter fortsatte det finske trykket etter at Vegar Hedenstad hadde laget frispark i farlig posisjon. Gultrøyene fikk både to og tre avslutninger inne i boksen, men på utrolig vis fikk trønderne blokkert hver eneste sjanse.

Snudde kampen

Tjue minutter før full tid kunne endelig Rosenborg notere seg for sin første, skikkelige mulighet. Mushaga Bakenga var ikke helt i balanse, men fikk avsluttet fra åtte meter. Dessverre for Bendtners nye spisskollega, ble avslutningen aldeles for dårlig og gikk utenfor det finske målet.

Bedre gikk det for de norske seriemesterne fem minutter senere, da Fredrik Midtsjø satte på turboen opp langs høyresiden. Stjørdalingens fantastiske forarbeid ble supplert av Bakenga, som slapp ballen videre til Anders Konradsen. Enkelt satte han inn utlikningen på trøndernes andre målsjanse.

Mens Agger forlot RBKs nye stjerne fem minutter før full tid, var det Bendtners nye lagkamerater som hadde mest saft på slutten. Rosenborg nektet å spille 1-1 for tredje gang på rad og ett minutt på overtid kom seiersmålet. Matthias Vilhjalmsson, som startet sentralt på midtbanen, stanget inn 2-1-målet etter pasning av innbytter Jørgen Skjelvik og sikret dermed snuoperasjonen.