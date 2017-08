Se Rosenborgs pressekonferanse her

Anders Trondsen klar for Rosenborg

Ni smarte tips for å redde miljøet

RBKs storkjøp er et av tidenes dyreste i Norge

Flere storklubber viser interesse for Aalesund-spiller

RBKs storkjøp er et av tidenes dyreste i Norge

Drapssiktet kvinne fengslet i to uker etter drap i Rogaland

RBKs storkjøp er et av tidenes dyreste i Norge

Saken oppdateres.

Mandag ble Anders Trondsen klar for Rosenborg. Han kom til Sarpsborg fra Stabæk i 2015, og imponerte såpass at Rosenborg punger ut en stor sum for å sikre seg hans tjenester på midtbanen.

Etter det Adresseavisen erfarer er klubbene enige om en overgangssum på rundt 15 millioner kroner. Det gjør overgangen til en av de aller dyreste mellom to norske klubber gjennom tidene.

Rosenborg-dominans

Ikke uventet dominerer Rosenborg listen over de dyreste overgangene. Bare tre andre spillere har ført til at en norsk klubb har betalt en annen norsk klubb over 10 millioner kroner.

Helt udiskutabelt i toppen er John Carews overgang fra Vålerenga til Rosenborg i 1999. Carew skulle erstatte Sigurd Rushfeldt, og det gjorde han til gagns.

Så suksessfullt var RBK-oppholdet, at Valencia bladde opp 75 millioner kroner for spissen sommeren 2000. I tillegg sikret Vålerenga seg en solid videresalgsklausul.

Betalte 15 millioner for Odd-spiss

En del millioner kroner bak havner dagens overgang på Lerkendal. Men andreplassen må Anders Trondsen dele med en annen RBK-helt.

Da John Carew forsvant til La Liga i 2000, måtte Rosenborg nok en gang ut på spissjakt. Valget ble Frode Johnsen fra Odd, og Rosenborg brukte 15 millioner kroner på mannen som til slutt scoret 122 mål på 234 kamper for Rosenborg.

Her er listen over alle overgangene som er antatt å være over 10 millioner kroner mellom to norske klubber:

John Carew, fra Vålerenga til Rosenborg – 23 millioner kroner

Frode Johnsen, fra Odd til Rosenborg – 15 millioner kroner

Anders Trondsen, fra Sarpsborg til Rosenborg – 15 millioner kroner.

Martin Andresen, fra Stabæk til Brann – 12 millioner kroner

Anthony Annan, fra Stabæk til Rosenborg – 11 millioner kroner

Christer George, fra Strømsgodset til Rosenborg – 11 millioner kroner

Rune Almenning Jarstein, fra Odd til Rosenborg – 10,5 millioner kroner

Kristofer Hæstad, fra Start til Vålerenga – 10 millioner kroner.

Petter Vaagan Moen, fra HamKam til Brann – 10 millioner kroner

Morten Knudsen, Start til Rosenborg – 10 millioner kroner

Alexander Ødegaard, fra Sogndal til Rosenborg – 10 millioner kroner

Det er viktig å huske at prisene stort sett aldri blir bekreftet, og at dette er overgangssummene som kom fram i mediene på tidspunktet for overgangen.