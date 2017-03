Ranheim-Storflor: - Kvalik til Eliteserien er målet

Saken oppdateres.

Rosenborg - Ranheim 4–1 (1–0)

Ranheim møtte Rosenborg for andre gang i årets oppkjøring og måtte se seg slått 4–1 av storebror i Trondheim. Til tross for fire baklengsmål og tap var trener Svein Maalen en fornøyd mann etter kampslutt.

– Det er mye positivt å ta med oss fra denne kampen, men vi slipper inn noen mål jeg gjerne skulle vært foruten, og så skulle jeg helst sett at vi holdt litt bedre på ballen. Ellers synes jeg vi taklet det bra. Det er lovende at vi er såpass gode offensivt mot et lag som Rosenborg, sier Maalen.

– Vi går for kvalik

Laget fra fjæra har hatt en litt rar oppkjøring så langt. De tapte blant annet mot Orkla, og har slått Haugesund på La Manga.

– Det går igjen hos oss at vi skaper mange sjanser, og så slipper vi kanskje til litt for mye. Det ser man i dag også. Vi er opptatt av å utvikle oss og å se igjen spillet vårt. Vi vil være gode fremover, og så må vi gjøre en jobb for å tette igjen bakover, mener Maalen.

– Hva er målsetningen for sesongen?

– Med den spillergruppa vi har nå, og med de resultatene vi har, så må vi gå for kvalik. Det er fire kvalikplasser etter første og andreplass. Det hadde vært alt for lite ambisiøst ikke å gå for én av de plassene.

Middels fornøyd Storflor

Maalen snakker også varmt om en av sine største profiler, Øyvind Storflor, som hadde assisten på målet til Ranheim.

– Rutine er et klisjeord, men når man opplever Øyvind i spillergruppa, måten han får respekt på, måten han holde hodet kaldt på, så passer det. Han spilet ikke sin aller beste kamp i dag, men man ser at vi har gjort en god signering her, skryter Ranheim-sjefen.

Storflor selv var middels fornøyd med kampen mot sin tidligere klubb.

– Det var en helt ok kamp for vår del. Vi slapp inn noen billige mål, men er med forutenom på slutten der når det renner litt inn. Så for å oppsumere var det helt ok, gliser veteranen.

Tenker ikke på Eliteserien

– Ranheim er et offensivt lag i 4–3–3, noe som virker å passe deg godt. Stemmer det?

– Ja, det synes jeg er et godt inntrykk. Vi skal utvikle både oss selv og det offensive spiller vårt. Vi skaper alltid sjanser, det trives jeg med.

Storflor er enig i målsetningen som klubben har satt seg, men vil ikke tenke tanken om å avslutte karrieren i Eliteserien med Ranheim enda.

– Kvalik er målet ja, i det minste øvre halvdel. Men vi må slippe inn færre mål, og få ut potensialet som ligger her, men jeg tenker ikke på Eliteserien nå. Det er ikke der fokuset ligger. Vi skal utvikle oss selv og gjøre en god sesong førs og fremst, avslutter Storflor.