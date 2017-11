Ranheim nærmer seg Eliteserien etter kruttsterk seier

Bjørgen vant igjen, men måtte slite for seieren: - Ikke like overbevisende.

Saken oppdateres.

MJØNDALEN - RANHEIM 1–2

Der står én ting på spill. Retten om å spille eliteseriefotball i 2018.

Det kan like gjerne skje i fjæra etter en solid 2–1-seier i Mjøndalen søndag ettermiddag. Scoringer av Michael Karlsen og Mads Reginiussen påførte 1.divisjons nest-beste hjemmelag sitt tredje tap på hjemmebane denne sesongen.

Dermed lever Ranheims sesong noen uker til. Det kan faktisk bli eliteseriespill på Ranheim for første gang.

Tverrligger og annullert scoring

Ranheim kom best igang, presset hjemmelaget og vant duellene som hindret Mjøndalen i å få tidlige overganger. Men Mjøndalen skulle likevel få den største sjansen, i et format som var så stort at Svein Maalens menn måtte si seg griseheldig som slapp unna. Christian Gauseth fikk avsluttet og ballen suste i tverrligger etter 12 minutter, før linjemannen markerte offside. Dermed gjorde det lite at returen rullet over streken.

Før tverrliggeren sluttet å riste lå ballen i motsatt mål. Aslak Fonn Witry var med opp og slo et innlegg som Sousha Makani ikke klarte å holde. Returen banket Michael Karlsen i åpent mål. Gjestene var foran 1-0.

Utlikning

Ellers skapte Mjøndalen lite, selv om de fysiske tankene deres skapte noe problemer for Even Barli på enkelte innkast og oppstilte dødballer.

I begynnelsen av andre omgang holdt utlikningen på å komme nettopp på dødball, da Quint Jansen fikk styrt ballen på mål på hodet. Der fikk Christian Eggen Rismark berget på streken. Sondre Sørløkk holdt på å svare umiddelbart da han kombinerte flott med Karlsen og fikk avsluttet i nettveggen fra skrått hold.

I stedet satt utlikningen for Mjøndalen da kampuret i Nedre Eiker passerte 60 minutter. Amahl Pellegrino ble innvilget en motorvei av rom ute på venstresiden og en av divisjonens mest dødelige angrepsspillere kom alene med Barli. Ranheims sisteskanse blokkerte avslutningen, men da Daniel Kvande la returen rett i beina på samme mann, lot ikke Pellegrino seg be tre ganger.

Iskald finnmarking

Utlikningen kunne fort vært supplert med 2-1 også, men Mathias Fredriksens avslutning på bakre stolpe noen minutter senere ble avsluttet utenfor, etter at Vetle Dragsnes hadde funnet spissen med et innlegg.

Ranheim lot derimot ikke Mjøndalen få kampbildet de ønsket og fortsatte å trykke ned hjemmelaget. Andreas Rye gikk av for mer fysiske Kim Ove Riksvold, mens en god Michael Karlsen gikk av for Mats Lillebo.

Til slutt åpnet deg en gylden overgangsmulighet ti minutter før slutt. Sørløkk tredde igjennom Mads Reginiussen, som kom på et sugent løp. Der resten av spillerne så ut som de var klar for dusjen, hadde maskinen fra Finnmark bare såvidt kommet igang. Alene med keeper var midtbaneprofilen iskald og sendte Ranheim til himmels.

Opprykk?

Mjøndalen trykket på i sluttminuttene, uten å skape det helt store. I stedet opptrådte trønderne klokt, vant frisparkene, brukte tid og kan reise hjem til Trøndelag med en solid skalp.

Akkurat som i 2013, da laget røk for Sarpsborg 08 i omspillsfinalen, ble Mjøndalen slått i Nedre Eiker.

Kanskje får historien en enda lykkeligere slutt denne gangen.

Hør siste episode av Rasmus og Saga: