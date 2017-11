Ranheim sikret godt utgangspunkt før opprykkskvalik: Dette er motstanderen

«Diskusjonene om film og tv-serier her til lands er rammet av realismesyke»

ARENDAL - RANHEIM 1–2 (1–1)

Mads Reginiussen senket bunnlaget Arendal med to mål i årets siste kamp i 1. divisjon. Nå skal Ranheim møte Sandnes Ulf på hjemmebane i opprykkskvalifiseringen.

Ranheim lignet alt annet enn et eliteserie-lag de første 20 minuttene i Arendal søndag. Etter å ha blitt spilt lave og fått et mål i fleisen, skulle det imidlertid snu med god hjelp av tomålsscorer Mads Reginiussen. Nå har trønderne sikret seg et meget godt utgangspunkt for opprykkskvalifiseringen.

For Fredrikstad slo Sandnes Ulf på hjemmebane, som gjør at Ranheim møter de formsvake siddisene på Extra Arena i ranheimsfjæra i kvalifisering. Dét er bedre enn for eksempel å møte Mjøndalen på Isachsen Stadion.

Slik spilte Ranheim Even Barli Aslak Fonn Witry - Daniel Kvande - Christian Eggen Rismark - Aleksander Foosnæs Mads Reginiussen - Kristoffer Løkberg - Sondre Sørløkk (Jakob Tromsdal ’34) Øyvind Storflor - Michael Karlsen (Mads Lillebo ’84) - Andreas Rye (Kim Ove Riksvold 69')

Tafatt Ranheim

Ranheim møtte nedrykkstruede Arendal i sesongens siste serierunde. Svein Maalens mannskap hadde allerede sikret omspillsplass til Eliteserien på forhånd, men en seier på Sørlandet ville mest sannsynlig ha sikret hjemmekamp i kvalifiseringen om opprykket.

Derfor var det skuffende å se et tafatt og umotivert Ranheim-lag entre Norac Stadion, og trønderne fikk som fortjent med et mål i mot tidlig i kampen.

Arendal måtte vinne for å ha et syltynt håp om å ikke rykke direkte ned til 2. divisjon. Hjemmelaget tok tidlig kontroll på oppgjøret, men det var Ranheim som fikk kampens første mulighet.

Den hurtige venstrevingen Andreas Rye dro seg innover i banen og ble felt i god posisjon. Frisparkspesialisten Øyvind Storflor prøvde seg, men skuddet gikk like over tverrliggeren.

Fortjent scoring

Hjemmelaget fortsatte å ha ballen mye og tvang Ranheim-spillerne til å komme på etterskudd. Dette fikk de nesten betalt for da Fabian Ness headet like utenfor etter et korridorfrispark før det var spilt ti minutter.

Det spillemessige overtaket førte etterhvert til at Arendal tok ledelsen. Etter en god kontring og et presist innlegg fra Andreas Hella, bredsidet Fabian Ness inn 1–0 etter 19 minutter.

Så våknet Ranheim og tok over det meste som skjedde på Sørlandet, uten å skape det helt store. Arendal kontret nesten inn 2–0 etter en halvtime da Løkberg mistet ballen midt på egen halvdel, men hjemmelagets Ibrahimaj skjøt utenfor fra seksten meter.

Reginiussen-dobbel

Etter at Storflor satte Arendal-keeper Jostein Aaland på prøve med nok et godt frispark, kunne Mads Reginiussen endelig konstatere balanse i regnskapet seks minutter før pause. Aleksander Foosnæs la et presist innlegg til finnmarkingen som sto helt alene i boksen og styrte kula inn i lengste hjørne.

Ranheim kom raskt ut av startblokkene etter hvilen, og det tok ikke mer enn åtte minutter før kampen var snudd. Aslak Fonn Witry la inn på bakerste stolpe hvor Christian Eggen Rismark la kula til rette for Mads Reginiussen som scoret sitt andre mål for dagen.

Ness nære utligning

Trønderne hadde god kontroll resten av kampen, og lufta gikk ut av Arendal-ballongen da Fredrikstad gikk opp til 2–0 mot Sandnes Ulf. Det betydde at Arendal uansett ikke kom til å berge plassen med hjemmeseier mot Ranheim.

Fabian Ness var nærmest å ordne balanse i regnskapet igjen, men spissen skjøt utenfor fra skrå vinkel med syv minutter igjen å spille. Seier eller uavgjort - tabellplasseringen ville ha blitt den samme for Ranheim som helt sikkert er fornøyde med å møte Sandnes Ulf på hjemmebane i opprykkskvalifiseringens første runde.