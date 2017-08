Ranheim snudde til seier og klatret på tabellen etter råsterk bortekamp

Saken oppdateres.

ÅSANE – RANHEIM: 1–3 (1–2)

Ranheim-lokomotivet fortsetter å rulle. Etter 3–1-seieren over Tromsdalen i forrige runde, gikk arbeidsjern Kristoffer Løkberg offensivt ut i Adresseavisen og sa at de blå snakker kun om opprykk.

Selvmål og corner

Men for å skulle klare det, måtte de bli flinkere til å skape sjanser og score mål, sa Løkberg da. Mot Åsane fikk de hjelp av et selvmål og en flott Øyvind Storflor-corner da de scoret tre ganger under tunge forhold på vestlandet.

Åsane hadde ikke tapt på hjemmebane siden august 2016, men den statistikken ble knust av Kim Ove Riksvold og Mads Lillebo. Nå begynner det virkelig å lukte opprykk av Ranheim som vanligvis kollapser etter sommerpausen.

Kulthelten i Bergen Erik Huseklepp gjorde livet surt for trønderne i starten, og var sentral i Åsanes første scoring. Den langbeinte vingen dro seg fri på kanten og la et millimeterpresist innlegg til Geir André Herrem som banket inn ledelsen etter kun seks minutter.

For selv om det var fem Ranheim-spillere og én fra Åsane, var innlegget så presist og løpet så bra at det ble nettkjenning for de oransje.

Offside-scoring

Like etter scoret Mads Reginiussen, men det ble avvinket for offside etter et nydelig angrep. Likevel så man tendensene om at Ranheim kom til å kjempe om seieren selv om de kom under tidlig.

Ranheim utlignet først etter 24 minutter. Et nydelig hjørnespark fra Storflor traff en helt umarkert Kim Ove Riksvold som headet utagbart i lengste hjørne.

Like etterpå fikk Geir André Herrem nok en enorm målsjanse til å sende vertene i ledelsen igjen, men spissen avsluttet langt utenfor fra syv meter.

Full kontroll etter hvilen

Og når man ikke scorer på slike sjanser, smeller det ofte imot like etterpå. Aslak Fonn Witry avanserte fremover på høyresiden og la et lavt innlegg inn i det våte kunstgresset med retning Mads Reginiussen. Men Åsane-stopper Sindre Austevoll kom først på den og skled ballen inn i eget mål på komisk vis.

Dermed var Ranheim i føringen for første gang i kampen. Og det uten å ha skapt en målsjanse.

Etter hvilen var laget fra fjæra mye bedre enn Åsane. Mads Lillebo utnyttet svakt forsvarsspill fra de oransje og satte kula iskaldt mellom beina til keeper Borger Thomas.

Ranheim fikk kampen virkelig rett inn i sporet sitt. Med en ledelse på bortebane hvor de kunne ligge lavt og kompakt, og tvinge Åsane til å komme høyere på banen. Vestlendingene var aldri i nærheten av å ta inn ledelsen igjen etter at Lillebo økte til 3–1.

Dette resultatet gjør at Ranheim klatrer forbi Start og opp på direkte opprykksplass på tabellen.