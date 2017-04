Ranheim-treneren hyller sin nybakte kaptein etter at seiersrekken ble brutt

Saken oppdateres.

Kongsvinger - Ranheim: 0-0

Etter tre strake seire og full pott så langt i 1. divisjon, dro Ranheim til Gjemselund stadion på jakt etter sin fjerde på rad mot Kongsvinger. Men det ble en mye vanskeligere oppgave enn ventet mot fjorårets cupfinalist som kun har notert seg for ett poeng på de tre første.

– Skulle ha vunnet

Hjemmelaget var fullt på høyde med trønderne, og sjansestatistikken bikket i favør de rødkledde.

Trener Svein Maalen sier dette om at seiersrekka nå ble brutt:

– Vi skulle gjerne ha vunnet kampen, men vi var ikke gode og presise nok i det offensive spillet til å få til det. Sånn er det noen ganger, men hvis du skal gjøre det bra i 1. divisjon, må du være fornøyd med poeng på bortebane.

Ranheim-treneren trekker frem den defensive strukturen som det mest positive etter 0–0 på Gjemselund:

– Vi er bunnsolide defensivt, og det er bra. Vi slipper til få sjanser, men det lugger altfor mye offensivt for at vi skal hjem seieren i dag.

Etter en oppkjøring preget av målrike kamper, er trener Svein Maalen henrykt over sin nybakte kaptein og midtstopper, Christian Eggen Rismark (25):

– Meget solid

– Han er gull verdt for oss, og bidrar både offensivt og defensivt som midtstopper med sin venstrefot. Han har vist seg å være meget, meget solid og viser at han har stort potensial.

Eggen Rismark mener selv at den defensive strukturen er hele lagets fortjeneste:

– Når vi er gode offensivt, blir det lettere å holde strukturen bakover også, sier trønderen og sikter til de tre foregående kampene i serien.

Før sesongen ble 25-åringen utnevnt som lagets kaptein etter at Are Tronseth la opp. Dét hadde ikke Eggen Rismark sett for seg for et par år siden:

– Nei, jeg kunne nok ikke det. Men som alle andre fotballspillere så har jeg hatt troa på meg selv hele veien, og det er hyggelig å få tillit. Å ta ansvar verbalt er en del av spillestilen min, så jeg er nok definitivt en kapteinstype, sier Eggen Rismark til Adresseavisen.

Selv om det kun ble uavgjort for de blå, topper Ranheim fortsatt tabellen med ti poeng av tolv mulige så langt. Resten av 1. divisjonsrunden spilles i morgen.

Sjansefattig kamp

Kongsvinger åpnet best, og Ranheim slet med å ta tak i banespillet i den sterke vinden på Gjemselund søndag. Hjemmelaget hadde den største sjansen signert 17 år gamle Martin Vinjor, da han avsluttet like utenfor fra hjørnet av sekstenmeteren. Ranheims eneste målsjanse kom etter en Magnus Blakstad-heading som ble blokkert etter en godt innoverskrudd corner av Daniel Kvande.

I pausen vurderte Ranheim-trener Svein Maalen omgangen slik:

- Jeg er fornøyd med forsvarsspillet, men dessverre er det for mye spill inne på vår halvdel. Vi mister ballen altfor ofte, noe som betyr at vi må bli mer presise etter pausen.

Det ble ikke stort mer presist etter hvilen, og trønderne hadde mer enn nok med å forsvare seg. Den største målsjansen i kampen kom etter 67 minutter da Jørgen Richardsen avsluttet i kryssfestet fra kloss hold. Heller ikke innbytter Andreas Rye klarte å finne nettmaskene for Ranheim.

Etter 83 minutter med gørrkjedelig og sjansefattig fotball, skjedde noe som sjokkerte de fremmøtte på Gjemselund stadion. En tilskuer løp inn på indre bane og sprayet assistentdommer Ole Andreas Skogsrud Haukåsen full av rødmaling, og gjorde at kampen måtte stoppes i noen minutter.