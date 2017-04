Ranieri tror at noen i Leicester dolket ham i ryggen

Saken oppdateres.

Etter å ha tatt Leicester til Premier League-tittel sist sesong, fikk Claudio Ranieri sparken i vinter da at laget lå i bunnstriden i serien. Med erstatteren Craig Shakespeare ved roret har Leicester klatret vekk fra nedrykkssumpa.

Sparkingen av Ranieri ble dårlig mottatt i fotballverdenen, og ryktene forteller at det var spillerne som ønsket italienerens avskjed. Det nekter Ranieri å tro.

– Jeg tror ikke på ryktene som sier at spillerne pratet med Leicester-eierne om å sparke meg. Jeg kan ikke tro at spillerne tok livet av meg. Nei, nei, nei, sa Ranieri på Sky Sports program Monday Night Football, ifølge Guardian .

– Det var ikke lett. Jeg visste at året etter vi vant tittelen, ville bli annerledes. Spillerne måtte nullstille hodene sine. Det var et lag som ikke var vant til å kjempe i toppen. Vi var et lite lag, innrømmer Claudio Ranieri.

Vardy ble skremt av rykter

Leicesters toppscorer Jamie Vardy fortalte i mars at han ble drapstruet ettersom det gikk rykter som sa at han skulle ha ønsket Ranieri sparket. Noe han nektet for. Kona ble også sjikanert foran barna.

– Rapportene sa at jeg var personlig involvert i et møte, mens jeg egentlig satt i dopingkontroll i tre timer. Slike påstander er sårende. Mange falske anklager er kastet ut i offentligheten, og det er ingenting vi spillere kan gjøre med det, sier Vardy og kalte det skremmende.

– Kanskje det var noen bak meg

Ranieri hinter likevel om at det var folk i klubben som dolket han i ryggen selv i mirakelsesongen.

– Kanskje det var noen bak meg. Jeg hadde et lite problem året før, og vi vant tittelen. Kanskje de pushet litt hardere dette året når vi tapte, sier italieneren.

På spørsmål om hvem disse folkene var, svarte Ranieri at han er en «seriøs, lojal mann og at han tar det han skal si ansikt til ansikt.»

Han takket også fansen for støtten og trakk fram at han alltid vil ha klubben i sitt hjerte. Tidligere har Ranieri aldri vunnet en tittel som manager - til tross for at han har trent Juventus, Chelsea, Roma, Inter og Valencia.

For de som fortsatt ikke har klart å ta det innover seg, dette skjedde i fjor:

Leicester vant Premier League ti poeng foran Arsenal, og sesongen avsluttet med at superstjernen Andrea Bocelli sang opera på King Power Stadium.