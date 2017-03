Rekdal kaller landslagsuttaket en fallitterklæring: - Han har blitt oversett

Saken oppdateres.

– Sander burde vært med for lenge siden. Det må være en fallitterklæring når jeg har mast i så lang tid om at han er god nok, så drar han til Belgia og spiller et par uker. Like etterpå er han i troppen for første gang, sier Rekdal, som skal kommentere Norges kamp mot Nord-Irland neste søndag for Eurosport.

Da Norges nye landslagssjef Lars Lagerbäck tok ut sin første tropp tirsdag, opplyste han at Berge er den yngste spilleren han har hatt i en A-landslagstropp.

– Jeg synes Berge har blitt oversett. Vi har sagt det i over ett år. Han kommer til å få spille mot Nord-Irland og få masse skryt etter kampen. Det er jeg helt sikkert på. Det er helt uforståelig at han ikke har vært med før, mener den tidligere Vålerenga-treneren.

Får støtte av kollega

I 2016, før han gikk til Genk fra Vålerenga, spilte Berge seks kamper fordelt på U21-, U19- og U18-landslaget. Det virket ikke som den 19 år gamle midtbanespilleren var særlig landslagsaktuell i fjor.

– Han kommer til å havne i en enda større liga etter hvert. Han er 19 år og har en vanvittig fysikk. Det er et enormt potensial. Han er blant Genks beste i hver kamp, sier mannen bak nasjonens mest berømte spark på en ball - da han avgjorde 2–1-kampen i VM mot Brasil.

Rekdal får støtte av Jesper Mathisen, ekspert i TV 2.

– Jeg har også sagt at Berge bør være med lenge. Det er ingen grunn til at han ikke har vært med før. Sammen med Stefan Johansen er han en god formspiller, og han må ikke bare med i troppen. Han må starte kampen, sier Mathisen.

Sørlendingen avfeier at Rekdal er ute etter å hausse opp sin tidligere elev.

– Nei, absolutt ikke. Rekdal kjenner han mye bedre enn meg, men jeg kjenner han litt og det er fantastisk gutt og en sulten gutt. Han kommer til å bli veldig mye bedre i fremtiden. Måten han har spilt seg inn i Genk er imponerende. Han har noen ferdigheter og en totalpakke som få andre norske spillere har, forteller Mathisen.

Også Viasat-kommentator Roar Stokke har tro på Berge.

- Å ta Berge inn er naturlig. Jeg sitter i bil sammen Belgias U21-trener som synes han er spennende, melder Roar Stokke, Viasat-kommentator, i bil på vei for å kommentere Monaco-Manchester City.

– Alle egenskaper som trengs

Lars Lägerback roste Berge på tirsdagens pressekonferanse. Assistent Per Joar Hansen har vært i Belgia og finstudert talentet.

– Jeg synes han har alle egenskaper som trengs. Han har en allroundhet og spilleforståelse som jeg liker. Han er også en velvokst ung gutt, sa Lagerbäck.

Sander Berge kalte uttaket en drøm til TV 2 .

– Det er veldig spennende å få muligheten under Lagerbäck, han har veldig gode resultater å vise til. Det lover veldig bra med den gruppen vi har nå. Norge har noe spennende på gang, og mange spillere gjør det bra i utlandet og er på vei opp og frem, sa 19-åringen til kanalen .

Tror Berge er 27

Også i Belgia skal flere fotballfolk være imponert over Genk-spilleren.

– Jeg får mange spørsmål om gutten av andre folk i fotballbransjen, og de blir overrasket når jeg forteller at han bare er 19 år gammel. De fleste tror han er 27 i måten han spiller på, sier Dimitri De Conde, teknisk direktør i klubben, til Budstikka.

For øvrig synes Kjetil Rekdal at det ikke var noe annet å sette fingeren på i uttaket.

– Det var en veldig logisk tropp. Det er disse spillerne vi har. Selvfølgelig kunne man diskutert om Ødegaard skulle være med, men hvis han ikke er tiltenkt å spille, er det naturlig at han er med U21, uttaler den tidligere landslagskapteinen.