Rekdal om nytt jobbtilbud: - Fra et bedre lag enn Vålerenga

Saken oppdateres.

Kjetil Rekdal sier til Dagbladet at han har fått tilbud om å overta som hovedtrener i en utenlandsk klubb.

Det dreier seg om en europeisk klubb, men den tidligere landslagskapteinen vil ikke si hvilken.

– I teorien kan jeg være trener på mandag, ja. Jeg må bruke denne helgen til å tenke nøye over tilbudet, sier Rekdal til avisen.

– Hvor god er denne klubben?

– Bedre enn Vålerengas nivå. Vi må bare ut av Norge for å være bedre enn eliteserienivå.

– Er det en europeisk klubb?

– Ja, men jeg kan ikke si noe mer om hvilken klubb det er. Jeg sa til meg selv at jeg aldri skulle gå i en klubb som lå på bånn igjen, men det har egentlig vært sånn i alle klubbene jeg har vært i. Jeg sa til fruen i Kaiserslautern at dette blir brutalt og at det ikke var noe poeng i å pakke ut flyttelasset. Det stemte jo. Det samme var tilfellet i Vålerenga.

Han ga seg nylig som sportssjef i Vålerenga. Rekdal sier det har kommet flere henvendelser fra ulike bransjer.

(©NTB)