Reservekeeperen spiste pai på benken mot Arsenal. Det kan han havne i trøbbel for.

Saken oppdateres.

De fleste medier ville ha en bit av Suttons reservekeeper før cupmøtet med Arsenal. Den karismatiske tidligere iskremselgeren har fått stempelet som «Englands tykkeste målvakt» med sine 146 kilo.

Mandag kveld stjal sisteskansen nok en gang overskriftene. TV-bildene viste at han glefset i seg en pai i andreomgangen mot stjernegalleriet fra London. 45-åringen skal også ha besøkt puben på stadionanlegget til Sutton under pausen av oppgjøret.

Etter kampen innrømmet keeperen at han visste at det gikk an å tippe på pai-stuntet. Samme bettingselskap som hadde gått inn som sponsor for Sutton i denne ene kampen, ga odds på at det ville skje.

– Jeg tenkte at jeg skulle tulle litt med dem, og gjøre det. Vi hadde allerede gjort alle byttene, og lå under med 0–2, sier Shaw ifølge Daily Mail.

Anmeldt av FA?

Han nekter for at han eller noen av lagkameratene i Sutton satte penger på paispisingen, men det engelske fotballforbundet (FA) vil trolig se litt annerledes på saken.

Det er strenge betting-regler i England, og det er forbudt for engelske spillere, ledere og dommere å satse penger på fotballrelaterte aktiviteter. Reglene sier også at en spiller ikke kan instruere eller påvirke noen til å tippe på en hendelse/oppførsel i en fotballkamp.

Shaw tror det var flere som benyttet seg av tilbudet til bettingselskapet.

– Jeg kan selvsagt ikke tippe på det, men jeg tror noen av kompisene mine og noen supportere gjorde det.

Skuffet manager

Sutton-manager Paul Doswell ble ikke nevneverdig imponert over sin reservekeeper.

– Wayne har blitt en global superstjerne bare fordi han er tykk, og veier 146 kilo. Han har tatt denne sjansen for å få litt mer medieoppmerksomhet, vil jeg tro. For å være helt ærlig, så jeg jeg ikke (om Shaw gjorde det for tippingens skyld), men det ville ikke ha overrasket meg. Jeg synes det setter oss i et dårlig lys, sier han ifølge avisen The Independent.

Arsenal vant for øvrig kampen 2–0, etter scoringer av Lucas Perez og Theo Walcott. De møter Lincoln i kvartfinalen.