Rødt kort og to straffer på overtid da Arsenal vant

Saken oppdateres.

ARSENAL - BURNLEY 2–1

Etter at de andre topplagene avga poeng lørdag, ville Arsenal med seier krype opp på 2. plass i Premier League bak serieleder Chelsea. Og The Gunners var store favoritter mot et særdeles bortesvakt Burnley.

Som ventet var det Arsenal som hadde ballen klart mest, og som skapte flest sjanser. Både Mezut Özil, Laurent Koscielny og Alexis Sanchez hadde gode sjanser til å score før pause.

Burnley på sin side var vanskelig å bryte igjennom, og gjestene hadde også et par greie sjanser på overganger. Men ved pause sto det 0-0, noe Burnley var mest fornøyd med.

Sjef i luftrommet

2. omgang fortsatte med en voldsom Arsenal-dominans, og spørsmålet var hvor lenge Burnley kunne holde ut.

Etter 58 minutter kom det forløsende og fullt fortjente 1-0-målet. Özils corner ble vakkert headet i mål av Shkodran Mustafi. Midtstopperen hadde minutter tidligere forgjeves ropt på straffespark.

Xkaha så rødt

Syv minutter senere ble Arsenal redusert til ti mann da Granit Xhaka fikk se det røde kortet av dommer Jon Moss.

Xhaka gikk inn med to strake bein i duellen med Steven Defour, og han ble belønnet med utvisning.

Nå endret kampbildet seg. Arsenal levde farlig, og det ble lagt til hele syv neglebitende tilleggsminutter foran de 60.000 tilskuerne på Emirates.

To straffer på overtid

Og to minutter på overtid skjedde det som ikke skulle skje for Arsenal. Francis Coquelin sparket ned Burnleys Ashley Barnes i feltet, og dommer Moss pekte korrekt på straffemerket. Andre Gray satte den, og det sto plutselig 1-1.

Men dette dramaet var slett ikke over. Seks minutter på overtid (!) var det Arsenal sin tur til å få straffe, etter at Ben Mee hadde satt knottene i ansiktet på Koscielny etter et innlegg.

Det skulle ikke vært straffe ettersom Koscielny sto i offside i forkant av målet. Men Alexis Sanchez gjorde jobben og satte inn 2-1 med en lekker chip.

Dermed er Arsenal oppe på 2. plass, fem poeng bak Chelsea som spiller mot Hull senere søndag.