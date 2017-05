Rødt kort, målkalas og kontroversiell dommeravgjørelse: Slik endte innspurten i Premier League

Sju grønne trøndere å se opp for

Arsenal – Everton 3-1, Liverpool – Middlesbrough 3-0, Watford – Manchester City 0-5

Det gjør imidlertid Manchester City og Liverpool. Det ble klart etter den siste serierunden i Premier League, som ble spilt søndag.

– Vi er Liverpool, vi må levere. Vi gjorde det igjen. Vi må forbedre oss og det kommer vi til å gjøre, men for i dag så er det en stor lettelse. Jeg trodde ikke det skulle bli så jevnt helt til siste slutt. Jeg er veldig glad for dette, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp etter kampen ifølge BBC .

Det var Arsenal, Manchester City og Liverpool som kjempet om de siste tabellplassene i Premier League som gir Champions League-spill.

Manchester City hadde det beste utgangspunkt før kampstart, og Pep Guardiolas menn innfridde virkelig borte mot Watford. Kaptein Vincent Kompany sendte City i ledelsen allerede etter to spilte minutter, og de lyseblå ga seg ikke før det sto 5–0 i målprotokollen.

Arsenal lå foran Liverpool

Spenningen var det Liverpool og Arsenal sto for.

Mens Liverpool stanget og stanget hjemme mot Middlesbrough, fikk Arsenal en perfekt start hjemme mot Everton. Allerede åtte minutter ut i kampen satte Hector Bellerin inn 1-0. Akurrat der og da lå Arsenal foran Liverpool på tabellen.

Snaut seks minutter senere mistet Arsenal-stopper Laurent Koscielny hodet. Enner Valencia satte på turboen på Evertons høyreside. Koscielny satte inn en voldsom takling i høy fart og traff ikke ballen.

Dommeren var ikke i tvil. Den franske midtstopperen fikk direkte rødt kort.

Liverpool-scoring ødela for Arsenal

Til tross for utvisningen klarte Arsenal å øke ledelsen til 2-0 før halvtimen var spilt, men like før pause kom scoringen som ble utløste jubel på Anfield og gjorde det fullstendig stille på Emirates.

På Anfield fikk nemlig Liverpool endelig hull på byllen. Georginio Wijnaldum kom seg fri i Middlesbroughs 16-meter og banket ballen i mål bak bortelagets keeper.

Like etter pause økte Liverpool ledelsen til både 2-0 og 3-0, og da var alt håp ute for Arsenal.

Det kunne imidlertid sett annerledes ut. Dejan Lovren felte Middlesbroughs Patrick Bamford som sistemann, men dommer Martin Atkinson vinket spillet videre.

Søndagens resultater Arsenal – Everton 3-1 Burnley – West Ham 1-2 Chelsea – Sunderland 5-1 Hull – Tottenham1-7 Leicester – Bournemouth 1-1 Liverpool – Middlesbrough 3-0 Manchester United – Crystal Palace 2-0 Southampton – Stoke 0-1 Swansea – West Bromwich 2-1 Watford – Manchester City 0-5

Nytt Kane-show

Tottenham kjemper lenge med Chelsea om seriegullet, men måtte til slutt gi tapt. Det har ikke hindret London-klubben å avslutte sesongen med stor stil. Søndag ble det 7–1-seier borte mot Hull. Igjen var storscorer Harry Kane i praktslag.

Med tre mål ble han mestscorende i Premier League denne sesongen. Han ender på 29 mål, og forsvarer dermed tittelen fra i fjor.

– Det betyr mye å vinne Gullstøvelen igjen. Jeg har sagt tidligere at det ville være spesielt å vinne den på nytt med tanke på de skadene jeg har hatt, og jeg er stolt av å score 29 mål på 30 kamper, sier Tottenham-spissen til BBC.

PS! Premier League-sesongen er over. Men Arsenal avslutter sesongen med FA-cupfinale mot Chelsea førskommende lørdag. At Koscielny fikk rødt kort i denne kampen, betyr at han ikke spiller finalen på Wembley.

Slik ser tabellen ut i Premier League etter endt sesong: