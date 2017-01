Ronaldo kåret til årets spiller

Saken oppdateres.

Ronaldo toppet kåringen foran Barcelona-fenomenet Lionel Messi og Atlético Madrids stjernespiss Antoine Griezmann. Utmerkelsen ble delt ut av FIFA-president Gianni Infantino under mandagens galla i Zürich.

Den samme trioen kjempet også om den prestisjetunge Gullballen. I desember ble prisen gitt til Ronaldo for fjerde gang.

Siden 2010 samarbeidet FIFA og magasinet France Football om å kåre verdens beste fotballspiller, men i september gikk de hver sin vei. Prisen ble delt i to, FIFAs egen kåring av årets spiller og France Footballs tradisjonsrike Ballon d’Or (Gullballen).

Ti siste års vinnere 2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal) * 2015: Lionel Messi (Barcelona, Argentina) * 2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal) * 2013: Ronaldo (Real Madrid) * 2012: Messi * 2011: Messi * 2010: Messi * 2009: Messi * 2008: Ronaldo (Manchester U.) * 2007: Kaka (Milan, Brasil).

Suksess

2016 var et strålende år for Ronaldo. Han satte det avgjørende straffesparket da Real Madrid vant mesterligaen for annen gang på tre sesonger. I sommer bidro han også til at Portugal tok et uventet EM-gull.

Hittil har inneværende sesong også vært glitrende. Like før jul scoret 31-åringen hattrick i finalen i VM for klubblag mot japanske Kashima Antlers.

Real Madrid cruiser også på tabelltoppen i La Liga. Storklubben har spilt hele 39 strake kamper uten tap i ulike turneringer.

Totalt scoret Ronaldo 42 mål for Real Madrid i 2016. Han hadde også 13 fulltreffere for Portugal.

Høgmo-stemme

Det er landslagskapteiner, landslagstrenere og utvalgte journalister som har stemt fram Ronaldo som årets spiller. En nettavstemning blant fotballfansen har også vært tellende.

Norges tidligere landslagssjef Per-Mathias Høgmo hadde Ronaldo på førsteplass da han avga sin stemme i fjor høst. Landslagskaptein Per Ciljan Skjelbred gikk derimot for Lionel Messi.

Høgmos rangering: 1) Ronaldo, 2) Messi, 3) Manuel Neuer (Bayern München).

Skjelbreds rangering: 1) Messi, 2) Ronaldo, 3) Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain/Manchester United).