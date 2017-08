Ronaldo nok en gang kåret til årets spiller: – Stort å stå her igjen

Saken oppdateres.

Cristiano Ronaldo er kåret til årets fotballspiller for forrige sesong i UEFA-regi. Det ble offentliggjort med pomp og prakt under Champions League-trekningen i Grimaldi Forum i Monaco torsdag.

– Jeg er stolt og glad over å vinne denne prisen igjen, sa Ronaldo etter å ha vunnet UEFA Men's Player of the Year for tredje gang.

Portugiseren var nominert sammen med Gianluigi Buffon (Juventus/Italia) og Lionel Messi (Barcelona/Argentina).

Messi så ut som en slagen mann allerede før Ronaldos navn ble ropt opp.

Ronaldo vant kåringen, gjort av journalister fra UEFAs 54 medlemsland, suverent. Portugiseren fikk 482 poeng, Messi 141 og Buffon 109.

Ronaldo: Vil se scoringer

På pressekonferansen ble 31-åringen spurt om det var riktig at det nesten alltid var spisser som gikk til topps i kåringen.

– Det er mål du vil se på banen, ikke sant? Vi spisser må score, svarte CR7, som har vunnet prisen tre ganger.

Messi har vunnet den to ganger. Andrés Iniesta og Franck Ribéry har også vunnet prisen som for første gang ble delt ut i 2011.

– Det er stort å stå her igjen. Jeg vil takke mine lagkamerater. Mine mål er de samme hvert år: Å vinne alt – om mulig – både med klubb- og landslaget, sa Ronaldo i sin takketale.

– En stor ære

Ronaldo vant Champions League med Real Madrid i mai. Laget sikret seg også tittelen i den spanske serien La Liga. Ronaldo ble årets spiller i Europa også ved forrige kåring i Monaco.

I kvinneklassen var det Lieke Martens (Barcelona/Nederland) som gikk til topps. Norske Ada Hegerberg fikk utmerkelsen i fjor.

– Dette er en stor ære. Jeg føler meg beæret og kan ikke si mer. Jeg er målløs, sa Martens, som ble kåret til turneringens beste spiller da Nederland vant EM på hjemmebane i sommer.

Hun vant i konkurranse med danske Pernille Harder og tyske Dzenifer Marozsan.

(AFTENPOSTEN)