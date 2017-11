Rosenborg ble seriemester i Molde – igjen – uten å spille: - Vi var dårlige i 90 minutter

Så mye penger samlet Anders inn ved å ha over 1000 bh-er hengende på gjerdet

Saken oppdateres.

Molde-Kristiansund 0–1

MOLDE: Trønderne rotet bort gullfesten på hjemmebane med 0–0 mot Stabæk sist søndag. Da kunne Rosenborg likevel blitt seriemester samme kveld, om Molde ikke tok tre poeng mot Vålerenga i Oslo.

Tre minutter på overtid sikret Ruben Gabrielsen nettopp det, med sin 2-1-scoring for Molde. Da måtte Kåre Ingebrigtsen og hans menn forlate VIP-lokalene på Lerkendal med blikket ned i bakken, i stedet for å feire gull i byen.

Gullet sikret i Molde igjen

Nå er ventetiden over.

Molde maktet ikke å slå Kristiansund på hjemmebane i lokaloppgjøret som innledet den 28. og tredje siste serierunden i Eliteserien.

Rosenborgs erkerivaler måtte vinne for å utsette festen i minst én dag. Med 0-1-tap klarte de ikke det. Dermed ble gullet avgjort i Molde også i år.

I fjor sikret Rosenborg gullet med 3-1-seier i nettopp Molde.

– Det er ikke kjekt å se kampen. Så svak gjennom 90 minutter har vi ikke vært så lenge jeg kan huske. Vi har slått tilbake når vi har vært dårlig, det har vært styrken vår. I dag var vi dårlig i 90 minutter, sier Ole Gunnar Solskjær til Eurosport.

– Alle forventet at Molde skulle vinne, men på spillermøtet sa vi at dette kunne bli en historisk dag der vi kunne slå storebror, sa Kristiansund-trener Christian Michelsen til Eurosport.

70 minutter var spilt da Byåsen-gutten Christoffer Aasbak slo en corner som Daouda Bamba hælflikket inn bak en utspilt Andreas Linde i Molde-buret. Rett foran egne fans kunne Bamba og nordmøringene feire et viktig mål i nedrykksstriden.

Molde skapte lite

Da hadde nevnte Aasbak allerede hatt et skudd i stolpen, etter at også Benjamin Stokke og Liridon Kalludra hadde brent en dobbeltmulighet for gjestene. Kristiansunds Aliou Coly holdt på å skli ballen i mål før pause, men ellers skapte Molde lite.

Thomas Amang prøvde å utnytte at Sean McDermott var ute av målet sitt før pause, men hans skudd fra distanse gikk langt over.

Etter pause fortsatte Molde å ikke skape sjanser.

– Det var nervepirrende. Vi står imot mot det et av lagene som er best på å avgjøre kamper, sier Michelsen.

25 seriegull

Da jobbet klokka fort for Rosenborg-gull. Det 25. seriegullet i historien. I 100-årsjubileet. Og Kåre Ingebrigtsens tredje på tre forsøk.

Det eneste skåret er da at de ikke klarte å avgjøre selv. Rosenborg spiller mot Aalesund på bortebane søndag kveld, så feiringen blir neppe spontan eller all verden.

Kanskje betyr det lite. Rosenborg er uansett seriemester 2017. Mens Kristiansund sannsynligvis spiller i Eliteserien også neste år.

Med andre ord en sterk lørdagskveld for dem som sier «æ».