Rosenborg-bragden ga seerrekord

Rosenborg snudde mirakuløst til 3-2-seier mot Ajax, og tok seg dermed til gruppespillet i Europaligaen.

Kampen ble den mest sette Europaliga-kampen noensinne på Discoverys kanaler med 404 000 seere på MAX.

Det var så vidt bedre enn forrige rekord: Europaliga-finalen i 2016 mellom Liverpool og Sevilla ble sett av 401 000 i snitt.

På det meste ble RBK – Ajax sett av 616 000 seere.

– Først og fremst: Gratulerer til Rosenborg med den fantastiske bragden, sier sportsdirektør i Eurosport og Discovery, Eirik Koren.

– I dag er Rosenborg snakkisen over hele Norge, og resultatet gir gjenklang over hele Europa. Klubben, trenerapparatet og spillerne fortjener all honnøren den kan få. Det samme gjelder publikummet på Lerkendal. De 21.000 fremmøtte skal også ha takk for innsatsen, sier Koren.