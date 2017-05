Rosenborg fjernet spesielt skjerf fra butikken: – Det passet seg ikke

Saken oppdateres.

Lørdag feirer Rosenborg 100-årsjubileum med hjemmekamp mot Lillestrøm. Klubb-butikken RBK Shop ville derfor markere anledningen med et spesielt skjerf – delt med fargene til både Rosenborg og Lillestrøm.

Nå har imidlertid RBK Shop fjernet skjerfene etter klager fra supporterne.

En butikkansatt bekrefter at skjerfene ikke er til salgs lenger. RBK Shop ønsket imidlertid ikke å utdype rundt beslutningen – på grunn av at det er stor pågang lørdag.

– Det er helt feil

Rosenborg og Lillestrøm har vært erkerivaler i en årrekke. Rivaliseringen hardnet til etter at Rosenborg tok over fotballtronen fra Lillestrøm på siste halvdel av 80-tallet.

Rivaliseringen mellom klubbene trekkes frem som en årsak til at skjerfene ikke burde blitt solgt, ifølge talsmann i Rosenborgs supportergruppe Kjernen Espen Viken.

– Vi har mange sånne delte skjerf på Øvre Øst, og det synes vi er kult. Men på hundreårsmarkeringen mot en erkemotstander, kjenner vi at det er helt feil, sier Viken, som kaller påfunnet som en «totalkræsj med supporterkulturen».

Roser butikken

Viken bekrefter videre at supportere har vært i kontakt med butikken angående skjerfene lørdag.

Han roser RBK Shop for at de lyttet til supporterne og fjernet skjerfene søndag formiddag. Han synes ikke RBK-supporterne kan lastes for dårlig kommunikasjon med klubb-butikken.

– Vi driver på frivillig basis, og da blir dialogen annerledes. Det er naturlig at det blir sånn. Vi skulle gjerne sett at vi slapp å se de delte skjerfene i dag. Det passet seg ikke, sier Viken.

Det er uklart hva klubben planlegger å gjøre med skjerfene som nå ikke blir solgt lørdag.

Kampen mellom Rosenborg og Lillestrøm har avspark klokken 15.30.