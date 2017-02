Rosenborg lover Spalvis-avklaring og innrømmer at de jakter flere spillere

Saken oppdateres.

Torsdag i forrige uke ble det kjent at 22-årige Lukas Spalvis fra Litauen blir lånt ut fra Sporting Lisboa til RBK ut sesongen. Spalvis kom til Lisboa i fjor sommer etter å ha vært toppscorer i den danske ligaen (Aalborg), og er en type spiller som en begeistret Kåre Ingebrigtsen sa at:

– Er en spiss i den kategorien vi ikke trodde var mulig å hente.

Det eneste som gjensto var en medisinsk sjekk som vanligvis ikke tar mer enn en dag. Etter at sportslig leder i RBK, Stig Inge Bjørnebye, uttalte seg til adressa.no onsdag om at det fortsatt ikke er i boks, lover han nå avklaring i saken.

– Alt under kontroll

– Jeg forventer at det blir klart i løpet av dagen eller i morgen, sier Bjørnebye om RBKs potensielt nye leiesoldat.

Bjørnebye bedyrer likevel at de har alt under kontroll:

– Vi har kontroll på situasjonen. Vi driver og kartlegger hvor lang tid han trenger for å bli klar for å spille kamper. Det er mye som skjer parallelt også. Det er ikke vi som dikterer når en lege skal være på jobb eller ikke, forteller han.

Med Lukas Spalvis og Birger Meling i boks, i tillegg til Jacob Rasmussen, Marius Lundemo, Arild Østbø og Milan Jevtovic, har RBK hentet tilsammen seks spillere. Men er trønderne ferdige med kjøpefesten?

– Nei vi er ikke ferdige å handle ennå, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen bestemt.

– Dårlig dekning på høyreback

I januar uttalte Bruttern til Adresseavisen at de skulle kjøpe seg opp for Europacupspill. Derfor er ikke Kåre helt fornøyd ennå.

– Vi har fortsatt dårlig dekning på høyreback ettersom vi kun har Erlend Dahl Reitan der etter at Svensson dro, sier Bruttern, og fortsetter:

– I den posisjonen kommer vi nok til å hente en spiller til.

Etter signeringen av Birger Meling lurte mange på hvilken posisjon 22-åringen er tiltenkt i RBK. De fleste forventet at han kom til å bli et alternativ på høyrebacken, men Bruttern ga et klart svar på at han er venstreback i Rosenborg.

Stig Inge Bjørnebye åpner også for at spillerjakten fortsetter:

– Vårt overgangsvindu stenger 31. mars og vi gjør vurderinger med tanke på spillerkjøp fortløpende. Noe mer konkret enn det vil jeg selvfølgelig ikke være, sier Rosenborg sportslige leder.

Hør nyeste episode av Adresseavisens sportspodkast med Rasmus & Saga: