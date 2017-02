Rosenborg med knallsterk seier i København

Saken oppdateres.

FC København - Rosenborg 0–2 (0–2)

KØBENHAVN: Etter to begredelige forestillinger mot Ranheim (3–1) og Salzburg (0–2) smakte det nok utrolig deilig for Kåre Ingebrigtssen med en real skalp da de lørdag slo FC København 2–0 i deres egen hule. En tidlig scoring av Mushaga Bakenga og et gratismål for Pål Andre Helland rett før pause, avgjorde treningskampen mellom de skandinaviske gigantene.

Borteseieren mot Mesterliga-utslåtte FC København var lagets første seier i Parken - om så ikke så veldig mye tellende for noe annet enn selvtilliten.

Trønderne hadde stort sett full kontroll på oppgjøret og frustrerte dansker markerte seg ikke med mer enn piping på RBK-kaptein og Brøndby-gutt Mike Jensen fra tribunen, samt en liten farlig periode i første omgang.

Ellers lå RBK lavt, organisert og spilte svært direkte med sterk kontringskraft gjennom store deler av oppgjøret og vant svært fortjent i Danmark.

Bakenga roet supporterne

Til tross for to sterke signeringer i RBK-forsvaret og en skandinavisk superduell som slutt på uka, har trønderne for det meste snakket om Lukas Spalvis i lunsjen på jobb den siste tiden. En rekordlang medisinsk test og et sett med baltiske knær det er lett å stille spørsmålstegn til, gjør at supporterne foreløpig må sette sin lit til Mushaga Bakenga.

Etter åtte minutter viste han at han kan være verdt å satse på da han skar inn fra høyresiden alene med Robin Olsen og satte ballen iskaldt i mål til en tidlig 1–0-ledelse for trønderne.

Da hadde Pål André Helland allerede åpnet med litt løskrutt, mens André Hansen skremte en liten håndfull nordmenn på tribunen med å skyte ballen nochalant i en dansk rygg etter litt veggspill med Johan Lædre Bjørdal inne i feltet.

Kjempemiss

Rosenborg kom slettes ikke til København for å føre kampen og etterhvert åpnet det seg noen muligheter for danskene, uten at Kåre Ingebrigtsen & co lot seg stresse. Tenåringsstopperen Jacob Rasmussen bidro positivt med en blokkering fra et farlig skudd fra Federico Santander etter et kvarters spill.

FCK-spiss Andreas Cornelius hadde liten grunn til å være fornøyd før hvilen. Først fikk han ikke stokket beina da Uros Matic arrangerte tivoli inne i Rosenborg-forsvaret. Bjørdal fikk klarert forsøk en og bare minutter senere fikk samme mann et innlegg på blankt mål. Fra fire og en halv meter klarte lysluggen likevel å sende ballen over mål.

Også Milan Jevtovic hadde sine muligheter. Aller nærmest kom han ti minutter før hvilen da han sylfrekt bøyde ballen mot vinkelen fra distanse. Bare en lang arm fra Olsen hindret Rosenborg fra å gå opp i 2–0.

Like etter kunne Bakenga blitt tomålsscorer da Mike Jensen løftet ballen over hele Sjælland og til Mush som dro seg fint inn i skuddlegge. Spissen skjøt derimot like utenfor FCK-keeperens lengste stolpe.

Tabbescoring

Rosenborgs 2–0-mål var uansett like rundt hjørnet. Et upresist tilbakespill fra ex-RBK Peter Ankersen skapte kaos for FCK-Olsen og Helland stjal ballen fra sisteskansen og kunne enkelt trille inn 2–0 i åpent mål mens FC København-keeperen lå hjelpesløs på bakken.

I fotballterminologien heter det at to omganger ikke er like, men kampbildet var det samme da lagene kom tilbake på banen etter pause. Et kompakt og godt organisert Rosenborg-lag med hissig kontringsvilje med pondus. Også i andre omgang kunne man åpnet med en tidlig scoring, men Hellands avslutning fra kloss hold ble for svak da Jensen doblet på kant og slo godt inn foran FCK-målet.

Farlighetene lot vente på seg fra vertenes side, selv om man midtveis i omgangen la inn en liten serie med dødball-bonanzaer. To ganger fikk danskene strø baller fra farlig hold, men både RBK-forsvaret og keeper hang godt med på avleveringene.

«Nordens storhet» skuffet

Etter 73 minutter kunne det og burde det likevel stått 1–2 etter en ny dødball da Santander kastet seg med pannebraske etter et innoverskrudd frispark. Spissens heading fikk kun stønn - og ikke jubel - fra hjemmefansen som så ballen forsvinne utenfor via en RBK-er.

Skandinavias Mesterliga-representant fra i fjor høst skuffet omlag 1500–2000 tilskuere og skapte lite også da de tok enda mer risiko mot slutten av oppgjøret. En solskinnslørdag og to plussgrader var alt den hvite og blå delen av København kunne trøste seg med den 11. februar.

Kampfakta Treningskamp FC København - Rosenborg 0–2 (0–2) Parken Mål: 0–1 Mushaga Bakenga (8), 0–2 Pål Andre Helland (44) FC København: Robin Olsen - Peter Ankersen, Mathias Zanka Jørgensen, Erik Johanson, Ludwig Augustinsson - Rasmus Falk, William Kvist, Uros Matic, Youssef Toutouh - Federico Santander, Andreas Cornelius Rosenborg: André Hansen - Birger Meling, Johan Lædre Bjørdal (Tore Reginiussen fra 46.min), Jacob Rasmussen, Alex Gersbach - Mike Jensen, Anders Ågnes Konradsen, Fredrik Midtsjø - Pål André Helland (Elbasan Rashani fra 61.min), Mushaga Bakenga (Mathias Vilhjalmsson fra 71.min), Milan Jevtovic (Jørgen Skjelvik fra 67.min) Gule kort: Mushaga Bakenga, Pål André Helland og Alex Gersbach Dommer: Michael Johansen

