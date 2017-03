Rosenborg merker Bendtner-effekten: Solgte 90 sesongkort første døgnet

Saken oppdateres.

– Det er ingen tvil om at det er Bendtner-effekten vi ser her, sier Moe Dyrhaug.

Det kokte på sosiale medier og i alle landets nettaviser da nyheten sprakk sent mandag kveld om at Nicklas Bendtner hadde signert for RBK .

99 prosent økning

«Lordens» inntreden på Lerkendal førte også til liv i sesongkortsalget. Bare fra midnatt til de første kom på jobb på Brakka tirsdags morgen, var det solgt ti sesongkort. Men det stoppet ikke der.

– På det første døgnet solgte vi 90 sesongkort, noe som er veldig mye i og med at det var en «vanlig» dag uten en gjenkjøpsfrist som utløp. Du kan si at det er 99 prosent økning i salget sammenlignet med de siste dagene, sier Moe Dyrhaug.

Glad for responsen

Med en stipulert snittpris på 2000 kroner, har RBK altså solgt sesongkort for 180.000 kroner på et døgn.

– Vi har egentlig ikke tenkt så mye på hva «Bendtner-effekten» ville gi oss av sesongkortsalg. Men det er gledelig at signeringen av Nicklas er blitt så godt mottatt blant supporterne. Vi ser også at mange oppfordrer til å kjøpe sesongkort på sosiale media, sier Moe Dyrhaug.

Litt bak fjoråret

Rosenborg har så langt solgt 9100 sesongkort. Det er litt bak salget på samme tidspunkt i fjor.

– Det er likevel veldig bra. 2016 var et toppår, og vi ligger 2500 foran salget i 2015-sesongen, sier hun.