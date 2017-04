Rosenborg nekter å stille i TV 2s FotballXtra

Saken oppdateres.

– Dette har ingenting med åpenhet å gjøre, sier Rosenborgs styreleder Ivar Koteng.

Det hersker full uenighet i Fotball-Norge: Onsdag sendte Norsk Toppfotball (NTF) ut en e-post til klubbene i Eliteserien om at de bør boikotte TV 2s FotballXtra – det vil si at klubbene ikke stiller med representanter i TV 2-studio under kamper i Eliteserien.

Stridens kjerne er at TV 2s FotballXtra viser mål og høydepunkter underveis i Eliteserien, selv om det nå er Discovery som har rettighetene til norsk fotball.

Torsdag uttalte flere klubber at de støtter boikotten. Andre er avventende og sier at de helst ikke vil trekkes inn i den pågående TV-krigen. Norges Fotballforbund (NFF) er derimot uenige med NTF, og generalsekretær Pål Bjerketvedt sier at «NFFs holdning er at vi ikke må blande striden om visning av bilder fra kampene med hvem som deltar i et TV-studio, selv om det skjer i samme TV-program».

Norges største klubb Rosenborg vil følge oppfordringen fra NTF, interesseorganisasjonen for de norske toppklubbene.

– Vi mener at våre spillere og ledere ikke bør stille i FotballXtra på TV 2, sier styreleder Ivar Koteng til Bergens Tidende.

– Så dere vil følge oppfordringen fra NTF?

– Ja. Vi mener at TV 2s opptreden i denne saken er ulovlig, sier Koteng.

Kritiserte NIF for åpenheten

– I forbindelse med fotballtinget kritiserte du Norges Idrettsforbund for manglende åpenhet. Går ikke dette på tvers av det du sier i saken rundt TV 2?

– Dette har ingenting med åpenhet å gjøre, sier Koteng, som mener at TV 2 benytter seg ulovlig av en kommersiell vare som de ikke lenger har rettighetene til.

Viking er en annen klubb som sier rett ut at de kommer til å boikotte TV 2s fotballsending.

– Vi følger oppfordringen fra NTF, sier daglig leder Eirik W. Henningsen i Viking.

Før påske ble TV 2 stevnet av NFF, NTF og Fotball Media for å ha vist målene fra Eliteserien. Ledelsen i Fotball-Norge reagerer hovedsaklig på at TV 2 Zebra plutselig begynte å sette inn ekstra sportsnyhetssendinger underveis i FotballXtra. «Utspekulert», kalte lederen av Fotball Media det.

TV 2 på sin side peker på at de bruker bildene i samsvar med nyhetsretten, som de mener gir dem rett til å vise bilder av nasjonal interesse.

En viktig sak for NFF

Virkemiddelet med ikke å sende spillere/ledere til FotballXtra faller i dårlig jord hos NFFs ferske generalsekretær Pål Bjerketvedt, som har lang fartstid som journalist og kom fra jobben som redaktør i nyhetsbyrået NTB.

– Norsk Toppfotballs oppfordring om boikott av studiodeltakelse i TV 2 s FotballXtra må stå for deres regning. NFFs holdning er at vi ikke må blande striden om visning av bilder fra kampene med hvem som deltar i et TV-studio, selv om det skjer i samme TV-program. All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sa Bjerketvedt til Bergens Tidende torsdag.

TIL NTB sier han samtidig at det er svært viktig å få slutt på TV 2s praksis.

– NTF og NFF, gjennom Fotball Media, må sammen med Discovery forsvare og ivareta de rettighetene vi har regulert i et avtaleforhold. Innenfor de lover og regler og praksis som gjelder. Et forsvar for rettighetsinstituttet i mediebransjen bør også TV 2 være opptatt av. Sett fra norsk fotballs side er det viktig å forsvare rettighetsavtalen for å sikre gode økonomiske og dermed gode sportslige vilkår for de 32 klubbene i Eliteserien og 1. divisjon, sier NFFs generalsekretær.