Rosenborg skal ikke erstatte «Gudi»

Fredag ble Gudmundur Thorarinsson (24) solgt fra Rosenborg til svenske IFK Norrköping. Ifølge Bruttern tok det kun noen dager fra budet kom til overgangen var i boks.

– Ønsket mer spilletid

– Det er sånn det er i fotball. Et spillersalg kan bli gjort på to-tre dager, og vi hadde ikke forventet å selge «Gudi» i starten av overgangsvinduet, sier Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen.

Rosenborg har som policy ikke å kommentere overgangssummer.

Islendingen slet med å komme helt inn i førstelagsvarmen, og Bruttern bekrefter at mangel på spilletid var en av 24-åringens grunner til å forlate klubben.

– Overgangen henger jo sammen med at «Gudi» ønsker mer spilletid, og da er sjansene hans langt større i IFK Norrköping enn her, sier Ingebrigtsen.

RBK-sjefen skryter samtidig over bredden i troppen:

– Vi har jo den klare trioen i Konradsen, Midtsjø og Mike Jensen, og i tillegg har vi jo nå hentet Marius Lundemo og Birger Meling, så vi har god bredde på midtbanen. Vi kommer ikke til å erstatte «Gudi», sier han.

– I tillegg kan Matthias Vilhjalmsson spille både sentral midtbane og indreløper.

Slik blir det nye RBK-styret

Den tidligere RBK-profilen: - Jeg har opplevd to tragedier

Uavklart situasjon

24-åringen kom til Rosenborg i fjor for å styrke bredden i midtbaneleddet, og han har spilt både i ankerrollen, indreløper og som ving. Selv om han var på banen i over 20 seriekamper for RBK i 2016, fikk «Gudi» aldri en konkret plass i førstelleveren.

Kåre Ingebrigtsen forteller at de ikke hadde tenkt så mye på å selge noen flere spillere før IFK Norrköping kom på banen:

– Nå har vi såpass mange gode midtbanespillere, så for oss var dette en grei overgang med tanke på at vi ikke trenger å erstatte Thorarinsson.

Situasjonen rundt John Hou Sæter og Magnus Stamnestrø er fortsatt uavklart. Begge to er ute av spill for øyeblikket, Hou Sæter er syk og Stamnestrø er småskadet.

– Først må vi få dem tilbake på treningsfeltet og så skal vi vurdere det fortløpende, forteller Bruttern.

Utelukker ikke flere spillerkjøp

John Hou Sæter er tilbake fra utlånet i Ranheim og har trent med Rosenborg i hele sesongoppkjøringen. Magnus Stamnestrø underskrev i fjor sommer en tre og et halvt års kontrakt. Ifølge Kåre Ingebrigtsen kan det fort skje at det blir flere salg, men at de per dags dato ikke vet noe konkret.

Nå ser RBK-sjefen fremover med en tropp han er godt fornøyd med:

– Per dags dato er det ikke behov for noen nye spillere, sier han bestemt.

Men han utelukker dog ikke at det blir mer aktivitet på overgangsmarkedet:

– Kommer det en interessant «case» så kan det godt hende at vi hiver oss rundt, sier Kåre Ingebrigtsen.

Rosenborg spiller sin neste treningskamp hjemme mot GIF Sundsvall klokken 15.00 i Abrahallen. Der vil ikke RBK-sjefen love bort festfotball:

– Vi er inne i en tøff fysisk periode, og det er fortsatt kun sesongoppkjøring ennå, sier Bruttern.